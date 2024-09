San Secondo, guidando sotto effetto dell’alcol urta e ferisce un pedone: 30enne denunciato

I Carabinieri della Stazione di S. Secondo P.se, al termine di una minuziosa attività investigativa hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Parma un 30enne straniero, per guida in stato di ebrezza alcolica.

I fatti risalgono a pochi giorni fa quando una pattuglia della Stazione Carabinieri di S. Secondo è stata chiamata ad intervenire nei pressi dello stadio comunale a seguito di un sinistro stradale nel quale una donna risultava essere stata investita da una autovettura.

I militari giunti sul posto, dove già era presente personale del 118 intervenuto a seguito delle ferite riportate dalla vittima, acquisendo informazioni dai testimoni presenti, ricostruivano la dinamica dell’evento.

In sostanza, il 30enne straniero, dopo aver trascorso la serata in compagnia di amici, in alcuni locali del paese, salito a bordo della sua auto, nel tentativo di fare manovra, perdeva il controllo del mezzo che dopo aver urtato il monumento lì presente finiva pe investire una ragazza che in compagnia di amici era seduta proprio a ridosso del monumento.

Il 30enne, presente all’arrivo dei Carabinieri, è apparso subito in condizioni non idonee alla guida; i sintomi c’erano tutti, occhi lucidi, alito vinoso, difficoltà nell’interloquire con i militari.

Sottoposto al test alcolemico mediante l’utilizzo dell’etilometro in dotazione alla pattuglia, è risultato “positivo” ad entrambe le prove evidenziando una quantità di alcol in corpo pari a 1,51 g/L, di gran lunga superiore al limite consentito dalla legge.

Ai Carabinieri, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, non è rimasto altro da fare che denunciare in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria il 30enne per guida in stato di ebrezza alcolica e contestualmente ritiragli la patente di guida che è stata trasmessa alla Prefettura di Parma per le determinazioni di competenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma