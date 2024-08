San Secondo, Lista Civica Daniele Montagna: “Il degrado della tensostruttura di via Raffaello”

San Secondo – Nei giorni scorsi, a seguito di diverse segnalazioni da parte dei cittadini residenti, siamo andati a fare un sopralluogo presso la tensostruttura di via Raffaello, impianto sportivo gestito dal Comune.

Ormai da due anni la tensostruttura e lo spazio esterno antistante sono aperti e accessibili a chiunque, sia di giorno che di notte e il risultato è quello che si può vedere dalle foto: all’interno sono stati accesi dei fuochi e ci sono delle coperte evidentemente per scaldarsi durante l’inverno, resti di bivacchi, mozziconi, bagni indecenti e l’acqua di scarico che scorre senza fine da mesi, le attrezzature sono state danneggiate e trasportate nello spazio esterno, la copertura danneggiata sia sul tetto che ai lati.

L’abbandono totale da parte dell’Amministrazione Zucchi nei confronti di questa struttura sportiva ha creato un danno economico al patrimonio, infatti servirebbero diverse migliaia di euro per renderla di nuovo fruibile, ma c’è anche una responsabilità legale riguardante la messa in sicurezza del luogo che ridotto com’è oggi deve essere chiuso e interdetto l’accesso alle persone non autorizzate. Un luogo che dista solo 100 mt dal comune ed è adiacente alla piscina comunale.

All’interno lo stato di degrado e abbandono raggiunge livelli che oltrepassano i limiti della sicurezza, struttura che fino al 2021 era utilizzabile per chi ne faceva richiesta.

Il Sindaco Zucchi fin dal 2022 è a conoscenza della situazione ma non ha messo in atto nessuna azione per arginare il degrado e per mantenere la sicurezza per questo abbiamo scritto una lettera ufficiale al Comune e agli Enti preposti descrivendo la situazione e chiedendo al più presto gli interventi necessari affinché non si creino ulteriori danni a persone o cose.

Daniele Montagna, Alessandro Buttini e Ketty Pellegrini – Lista Civica Daniele Montagna