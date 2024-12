Sanità, Fiazza (Lega): “Parcheggi gratuiti negli ospedali”

Prevedere parcheggi gratuiti in prossimità degli ospedali. A chiederlo, in una risoluzione, è Tommaso Fiazza (Lega) che ricorda come in Emilia-Romagna sia presente una situazione differente da ospedale a ospedale: in alcuni casi vi sono aree a parcheggio gratuito, in altre solo parcheggi a pagamento salvo aree riservate per determinate categorie di utenti.

Fiazza sottolinea come nella scorsa legislatura più volte l’Assemblea legislativa abbia impegnato la giunta a procedere a un monitoraggio della situazione e interventi nel senso di garantire ai cittadini la possibilità di parcheggiare gratuitamente quando si recano per cura o visite in ospedali.

“Alcuni Comuni stanno valutando agevolazioni per famiglie e caregiver, associazioni di volontariato e personale sanitario”, spiega il leghista, la cui risoluzione impegna la giunta a far sì che in prossimità degli ospedali ci siano parcheggi gratuiti per le categorie citate.