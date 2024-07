Sblocco dei fondi per il Ponte Nord, Cristiano Casa: “Ottima notizia per la città”

È un’ottima notizia per la città e per il quartiere San Leonardo lo sblocco del finanziamento di 6 milioni di euro per il recupero del Ponte Nord. Per l’iniziativa, bisogna ringraziare l’on. Pietrella e l’on. De Micheli che hanno saputo lasciar da parte le appartenenze partitiche dimostrando attenzione per il territorio, così come avvenne per lo sblocco del problema abitabilità con la proficua collaborazione tra la giunta di cui ho fatto parte e l’allora senatore della Lega Campari. Un ringraziamento anche al governo Meloni, che ha dimostrato sensibilità nei confronti di questo problema che da anni tocca la nostra città.

Con l’operazione, l’Autorità di Bacino distrettuale per il Po si potrà trasferire sul Ponte Nord con il risultato di dare soluzione ad un importante problema del quartiere San Leonardo per la situazione di degrado che regna in quella zona.

Ora, sarà importante valutare bene la destinazione funzionale dell’attuale sede dell’Autorità di Bacino, il palazzo del “Magistrato per il Po”. Col tempo il personale verrà trasferito al Ponte Nord con conseguenze negative per le attività commerciali dell’area di Barriera Garibaldi. Un’idea condivisa con l’on. Pietrella è di trasferirvi la sede della Polizia Locale, ciò consentirebbe di riportarla in città e di avvicinarla ad aree cui va data massima attenzione e presidio, come la stazione e il quartiere San Leonardo.