Scomparsa di Luigi Lucchi, il ricordo del presidente della Provincia Alessandro Fadda

“Luigi Lucchi era il simbolo di quei sindaci che si mettono completamente a disposizione della loro comunità – ricorda Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma -. Sapeva stupire con le sue originali iniziative e, con questo, sapeva lasciare un segno affinché certi temi, come il contrasto all’eccesso di burocrazia, o certe problematiche, specie quelle delle aree più marginali del territorio, potessero intercettare l’attenzione della politica nazionale. Ogni sua battaglia era certamente per la gente del suo territorio, ma anche per tutti quei piccoli comuni che troppo spesso non riescono a far sentire la propria voce.

Parlare con Luigi di Berceto e della Montagna era un’esperienza coinvolgente e totalizzante. Lo ricordiamo nei suoi vari incarichi, tra i quali anche quello di assessore provinciale negli anni Ottanta, sempre pronto a portare il proprio contributo, mai banale e spesso provocatorio per stimolare il dibattito, le riflessioni e l’adozione di provvedimenti che potessero essere efficaci.

Fu tra i primi, come sindaco, a capire il valore del marketing territoriale facendo conoscere Berceto e l’Appennino Parmense in tutt’Italia”.

Alessandro Fadda – Presidente della Provincia di Parma