Scoperto alla guida con patente falsa a Pontetaro: denunciato dalla Polizia Locale

Venerdì 13, nel corso dei rafforzati servizi di controllo del territorio, la Polizia Locale di Fontevivo ha fermato un’autovettura sulla via Emilia a Pontetaro.

Il conducente, un 34 enne di nazionalità moldava ma residente a Noceto, esibiva agli agenti una patente di guida rumena.

Il documento di ottima fattura, grazie all’abilità degli agenti formati nel riconoscimento deidocumenti falsi, appariva però con alcune differenze rispetto ai modelli originali. In seguito ad approfonditi controlli, grazie alla strumentazione in dotazione al Comando di Polizia Locale di Fontevivo, il documento risultava interamente contraffatto.

Per l’automobilista, oltre alla sanzione amministrativa per la guida senza patente, pari a 5.100 euro, e al fermo dell’autovettura, è scattata anche una denuncia per falsità materiale, reato che può portare a una pena sino a due anni di reclusione.