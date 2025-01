“Scuola in Valtaro. Problemi e prospettive”: un incontro a Borgotaro

Quale futuro attende la scuola nelle aree interne, come quelle appenniniche, nella prospettiva dell’applicazione degli indirizzi programmatici dettati dalle nuove politiche ministeriali in materia di accesso all’istruzione e diritto allo studio? Se ne parlerà in un incontro dedicato a “SCUOLA IN VALTARO. Problemi e prospettive” il prossimo lunedì 17 marzo, alle ore 9, nella sala convegni dell’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, in piazza XI Febbraio, 7 a Borgo Val di Taro.

L’appuntamento, promosso da CGIL Valtaro Valceno e FLC CGIL Parma, con il patrocinio dell’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, sarà introdotto da PAOLO SPAGNOLI coordinatore CGIL Valli Taro e Ceno e segretario confederale CGIL Parma. Dopo i saluti di FRANCESCO MARIANI, presidente dell’Unione Valli Taro e Ceno, e la relazione di SALVATORE BARBERA, segretario generale FLC Parma, sono previsti i contributi di MATTEO DAFFADÀ, consigliere regione Emilia-Romagna, ALESSIA GRUZZA, dirigente scolastico ISS Gadda Fornovo, IGNAZIO RAINERI, dirigente scolastico ISS Zappa Fermi Borgotaro, e ALESSANDRO FADDA, presidente Amministrazione Provinciale Parma. A seguire gli interventi di ANDREA GROSSI, dirigente UAT provinciale, e MONICA OTTAVIANI, segretaria generale FLC CGIL Emilia-Romagna.

Le conclusioni saranno affidate a ISABELLA CONTI, assessora alla Scuola della Regione Emilia-Romagna.