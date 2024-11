Sentieri!: gli esiti del progetto del Cai di Parma con alcune cooperative sociali del territorio

Si è svolta questa mattina, presso la sede del Cai di Parma, la conferenza stampa per consegnare gli esiti del progetto Sentieri!, finalizzato alla manutenzione della rete sentieristica del territorio parmense realizzata da operatori delle cooperative sociali di inserimento lavorativo, che ha sancito la collaborazione tra CAI e Consorzio Solidarietà Sociale.

Comitato Territoriale Iren, presente con la Presidente Patrizia Bonardi e Fondazione Cariparma, presente con la consigliera d’amministrazione Marcella Saccani, hanno creduto e sostenuto il progetto, che ha coinvolto 3 cooperative sociali (Emc2, Ecole, Campo d’Oro) con 15 operatori per un totale di 49 interventi di ripristino dell’accessibilità dei sentieri in altrettante zone della Val Parma, Val Ceno e Val Taro.

Gianfranco Bertè, vicepresidente del Cai sezione di Parma, ha fatto gli onori di casa: “Siamo orgogliosi di presentare i risultati di Sentieri!, un progetto che dimostra come la collaborazione tra il Cai e le cooperative sociali possa generare valore per il territorio e le persone. Grazie al recupero dei sentieri, abbiamo migliorato la fruibilità della montagna, promuovendo un turismo sostenibile e inclusivo. Questo progetto si inserisce perfettamente nel percorso di valorizzazione del nostro Appennino, che culminerà nel 2025 con le celebrazioni per il 150° anniversario della Sezione di Parma del CAai.

Per il Consorzio Solidarietà Sociale è intervenuta Federica Montani, che ha ringraziato il Cai evidenziando che “Sentieri ha consentito alle cooperative di acquisire nuove competenze su un’attività lavorativa inedita. Per la cooperazione sociale di tipo B, questa è a tutti gli effetti una buona pratica che vorremmo non solo che proseguisse, ma che venisse “copiata”: il lavoro, ben incrociato con le caratteristiche della persona, è dignità, ma è anche risparmio di spesa pubblica nel momento in cui le persone assistite diventano contribuenti”.

Carlo Prosperi, della commissione sentieristica Cai Parma, e Nicola Dall’Aglio, della cooperativa sociale Emc2, coordinatori “sul campo” di tutte le attività, hanno illustrato il sistema di lavoro che ha portato i sentieri ad essere messi in sicurezza a beneficio degli escursionisti; la segnalazione dei tratti da manutenere, il sopralluogo per verificare necessità di mezzi, attrezzature e numero di operatori sono stati i passaggi preliminari agli interventi di ripristino.

L’ultima parola ai beneficiari diretti, nelle persone del presidente dei Parchi del Ducato Agostino Maggiali e del direttore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-emiliano Giuseppe Vignali, per i quali “Sentieri! è un progetto con il quale si collabora volentieri: per il valore sociale, per l’impatto sulla salvaguardia del patrimonio ambientare; un plauso al Cai e alle cooperative sociali coinvolte”.

Un corale auspicio affinché questa collaborazione continui, per il bene delle Alte Terre e per valore di benessere e inclusione che l’ambiente rappresenta per le persone.