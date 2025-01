Servizi Educativi per l’Infanzia: apertura delle iscrizioni on line per l’anno educativo 2025/2026

Da mercoledì 8 gennaio al via le iscrizioni; c’è tempo fino al 10 febbraio 2025 per presentare la domanda, solo online. A bando 675 posti per i servizi 0/3 anni e 1015 per le scuole d’infanzia.

Mercoledì 8 gennaio 2025, alle ore 8, si apriranno le iscrizioni ai nidi d’infanzia, servizi sperimentali 0/6 e scuole d’infanzia comunali e statali per l’anno educativo 2025/2026. Verranno messi a bando circa 675 posti per i servizi 0/3 anni a cui si aggiungeranno i posti nido in convenzione e 1015 sulle scuole d’infanzia.

La presentazione del bando è avvenuta questa mattina, in una conferenza stampa in Municipio, alla presenza dell’Assessora ai Servizi Educativi Caterina Bonetti, della Dirigente del Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Archivi, Pari Opportunità e Benessere Animale Donatella Signifredi, di Lisa Bertolini, Responsabile della Struttura Operativa Nidi d’Infanzia, di Ivonne Coruzzi, Responsabile della Struttura Operativa Scuole d’Infanzia e di Barbara Costa, Responsabile della Struttura Operativa Gestione Amministrativo Contabile Servizi Educativi.

“Le novità del bando di quest’anno sono state pensate in ottica di semplificare le procedure di iscrizione per le famiglie e ridurre le tempistiche di attesa al momento della prima assegnazione da graduatoria – ha dichiarato l’Assessora Bonetti -. Questo dovrebbe portare a uno scorrimento delle liste d’attesa in tempi più rapidi e alla formazione delle sezioni prima della pausa estiva, così da consentire una miglior organizzazione dei tempi da parte delle famiglie stesse. Abbiamo riconfermato l’impegno di apertura, in occasione degli open day, delle strutture, così da dare a tutti la possibilità di vedere in prima persona nidi e scuole infanzia, con turni sia nei pomeriggi infrasettimanali, sia nelle mattine del sabato, sempre in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Abbiamo inoltre rivisto alcune caratteristiche di assegnazione dei punteggi, partendo sempre dall’impegno di lavoro e di cura delle famiglie, cercando di valorizzare anche categorie prima non presenti come lavoratori atipici – ormai sempre più “ordinari” – e studenti pendolari”.

Come presentare la domanda



Le iscrizioni vanno presentate entro le ore 20 di lunedì 10 febbraio 2025, solo in modalità online, con Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o con la CIE (Carta di Identità Elettronica). La compilazione delle domande deve avvenire attraverso il sito del Comune di Parma: https://www.comune.parma.it/it/servizi



Presenta la domanda per l’accesso ai servizi Nido d’Infanzia, Servizi integrativi e Sperimentali.

Presenta la domanda per le iscrizioni al Servizio Scuole d’Infanzia Comunali, Statali e Servizi Sperimentali 0/6.



Il bando, consultabile da domani, mercoledì 8 gennaio, è disponibile sul portale istituzionale del Comune di Parma, sezione Amministrazione, Documenti e dati, Bandi e Avvisi Pubblici, Avvisi pubblici.

Vai al bando: https://shorturl.at/ELj9L



Possono presentare domanda le famiglie residenti nel Comune di Parma e anche quelle non residenti, ma in quest’ultimo caso verranno prese in considerazione dopo la collocazione delle prime. Inoltre, possono fare domanda le mamme in gravidanza, con data presunta del parto entro il 30 aprile 2025.

Requisiti anagrafici per l’iscrizione



Per le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali sono ammesse le domande per bambine e bambini nati negli anni 2023, 2024 e 2025 (nati entro il 30 aprile). Può essere presentata domanda anche per bimbe e bimbi con data di nascita presunta entro il 30 aprile 2025, documentata da certificato di gravidanza. Dopo la scadenza del bando potranno presentare domanda – fuori termine – le famiglie con bambine e bambini nati o con data presunta del parto compresa tra il 1 maggio e il 30 giugno 2025.



Per l’accesso al servizio scuole dell’infanzia possono presentare domanda le famiglie di bambine e bambini nati nel 2020, 2021 e 2022. Si può fare domanda anche per bambine e bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile 2026 e che potranno essere ammessi al servizio se vi sarà disponibilità di posti, esaurite le liste d’attesa.



Le novità del bando 2025/2026



Da quest’anno ci sarà la possibilità di annullare la domanda e di ripresentarla, entro la scadenza del bando, nel caso in cui si modifichino i requisiti e le condizioni degli utenti, considerando che questi criteri determinano il punteggio utile ai fini dell’ammissione in graduatoria e che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Una volta chiuso il bando potrà essere integrata la sola documentazione relativa a L.104/92, L.102/2009 e certificazioni specialistiche rilasciate da strutture pubbliche o private convenzionate che determineranno variazioni di punteggio.



Qualora venga assegnato un posto che non corrisponde alla prima scelta espressa, l’utente potrà rimanere in lista d’attesa per la prima preferenza espressa fino a 20 giorni dall’approvazione della graduatoria, conservando l’assegnazione ottenuta; superato il ventesimo giorno, il posto assegnato verrà considerato definitivo.



Un utente in lista d’attesa a cui viene offerto un posto che non appartiene alle strutture indicate come preferenza al momento della presentazione della domanda avrà cinque giorni per accettarlo, esclusivamente attraverso la procedura online. In caso di mancata accettazione entro il termine, il posto sarà revocato d’ufficio; l’utente rimarrà comunque in lista d’attesa per le strutture che aveva indicato come preferenza. La mancata accettazione del posto proposto per due volte determina il ritiro della domanda e l’utente sarà cancellato dalla graduatoria della lista d‘attesa.



Un’altra novità riguarda, infine, i punteggi che sono stati rimodulati per garantire una migliore equità di accesso.



Per le iscrizioni alle Scuole infanzia private paritarie, le famiglie dovranno presentare domanda di iscrizione direttamente alle singole scuole; le condizioni economiche e tutte le info sono disponibili sul portale istituzionale del Comune di Parma, sul sito tematico dei Servizi Educativi. Sono previste condizioni di agevolazione tariffarie (Convenzione Modello A) per la fascia ISEE da 0 a 7.500 Euro e un intervento economico da parte del Comune (Convenzioni Modello A e B) a sostegno degli utenti certificati ai sensi della L.104/92.



Visite ai servizi



A gennaio sono in programma le visite guidate ai servizi educativi e alle scuole d’infanzia: insegnanti, educatori ed educatrici, coordinatori e coordinatrici accoglieranno i genitori che avranno la possibilità di conoscere da vicino gli spazi dedicati a bambine e bambini, il personale e i servizi, l’organizzazione e le linee pedagogiche, secondo un calendario definito.



Tutte le info sulle modalità di prenotazione e il calendario delle visite sono disponibili sul portale istituzionale del Comune di Parma e sul sito dedicato ai Servizi Educativi.



Info



Per informazioni è possibile rivolgersi al contact center del Comune di Parma al numero 0521.40521, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17.30, con orario continuato, e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.



I cittadini e le cittadine che hanno bisogno di supporto per la procedura online di iscrizione possono rivolgersi ai Punti di Comunità e ai Punti di facilitazione digitale del progetto “Digitale facile”.