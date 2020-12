Servizi online dell’Unione Pedemontana Parmense: dal 28 febbraio 2021 accesso solo con SPID

Servizi online sempre più a portata di SPID. A partire dal prossimo 28 febbraio 2021, infatti, anche i portali Entranext dell’Unione Pedemontana Parmense (portale-pedemontana-parmense.entranext.it) e di Pedemontana Sociale (portale-pedemontanasociale.entranext.it), che permettono anche i pagamenti tramite il sistema nazionale PagoPA, saranno accessibili esclusivamente agli utenti in possesso di un’identità digitale. Coloro che ne fossero ancora sprovvisti, possono visitare la pagina web www.spid.gov.it, oppure richiedere informazioni direttamente al proprio Comune di residenza.

Entranext è suddiviso in due aree tematiche, una di libera consultazione e una operativa ad accesso riservato. Nella prima, si trova la descrizione dei servizi di pagamento online attraverso il sistema nazionale PagoPA, la modulistica e i contatti per chiedere ulteriori informazioni. Nella seconda area, gli utenti possono effettuare i versamenti, consultare il fascicolo al cittadino per stampare i documenti di pagamento (avvisi, solleciti, ingiunzioni, ecc.) e quelli relativi agli eventuali contributi erogati dall’ente a proprio favore.

Scendendo nel dettaglio, per quel che riguarda l’Unione Pedemontana Parmense si possono regolare le sanzioni al Codice della Strada comminate dal Corpo di Polizia Locale, nonché i rimborsi forfettari per le pratiche sismiche relative agli immobili ubicati nei comuni dell’Unione. Il portale consente inoltre ai gestori delle strutture ricettive turistiche di versare l’imposta di soggiorno, ad esclusione di quelle che si trovano nel comune di Montechiarugolo, e permette anche l’iscrizione ai bandi di concorso dell’ente e dei suoi cinque Comuni (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo).

Numerosi sono anche i versamenti gestiti attraverso Entranext per Pedemontana sociale, l’azienda che eroga i servizi alla persona per i cinque comuni dell’Unione. Sul portale si possono infatti pagare le rette per i servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, come i centri diurni, i trasporti del Taxi sociale, i corsi di attività motoria.