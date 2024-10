Si rifiutano di pagare il conto al ristorante: foglio di via obbligatorio per due italiani

La Polizia di Stato di Parma ha avviato un procedimento amministrativo per l’emissione di un foglio di via obbligatorio nei confronti di due italiani per insolvenza fraudolenta.

Nella serata di ieri infatti due uomini, al momento del pagamento dopo aver cenato in una trattoria della città, si sono rifiutati di pagare il conto di circa 120 euro, riferendo al titolare del locale di essere impossibilitati per mancanza di denaro in contante e sulle carte di credito.

A questo punto il titolare ha contattato la polizia che, intervenuta sul posto, ha rilevato che i due uomini, marchigiani, erano entrambi pregiudicati e gravati da numerosi divieti di ritorno in diversi comuni italiani, tra cui non figurava il comune di Parma.

Dopo i primi accertamenti, i due sono stati condotti in Questura dove è stata loro notificata la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per l’emissione del foglio di via obbligatorio.