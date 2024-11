Sicurezza, Cavandoli (Lega): “Quattordici nuovi agenti e ispettori di Polizia a Parma da dicembre”

“Saranno quattordici le nuove unità di personale della Polizia di Stato che entreranno in servizio a Parma a partire da dicembre. Il ministero dell’Interno ha infatti previsto l’inserimento di cinque ispettori e nove agenti di pubblica sicurezza nell’organico della Questura di Parma.

Nei giorni scorsi avevo anticipato che sarebbero state almeno dieci le unità di personale assegnate a Parma, ora grazie al sottosegretario all’Interno Nicola Molteni è stata accolta la mia richiesta di ulteriori unità e il piano predisposto dal ministero prevede l’entrata in servizio di ben quattordici agenti e ispettori della Polizia di Stato.

È un segnale forte per Parma e per tutta la provincia, che testimonia l’impegno della Lega per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini a fronte dell’aumento della criminalità, ma anche l’attenzione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario Nicola Molteni alle esigenze del nostro territorio”.

Così Laura Cavandoli, deputata della Lega eletta a Parma.