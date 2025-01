Sicurezza di prossimità: la Polizia Locale sigla due nuove convenzioni con associazioni di volontariato

La Polizia Locale del Comune di Parma, nell’ambito della strategia di sviluppo della sicurezza di prossimità, ha stipulato due convenzioni con l’Associazione Nazionale Carabinieri di Parma Nucleo di Protezione Civile 48 ODV e con l’ODV Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione di Parma. Questi accordi mirano a rafforzare il monitoraggio del territorio, promuovere la convivenza civile e garantire la corretta fruizione degli spazi pubblici.

“Queste convenzioni rappresentano un ulteriore tassello nella strategia per una sicurezza di prossimità sempre più efficace e capillare. Grazie alla collaborazione con le associazioni, rafforziamo il presidio dei parchi, delle aree verdi e degli spazi pubblici, garantendo anche un’attenzione particolare alla tutela del patrimonio cittadino e al sostegno delle persone in difficoltà. Parma conferma così il suo impegno per una convivenza civile basata su rispetto delle regole, rigore ma anche dialogo e supporto” commenta Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità. “Questa attività si inserisce in un contesto più ampio, che vede non solo le importantissime assunzioni di nuovi agenti per la Polizia Locale e la creazione degli agenti di comunità, ma anche attività di riqualificazione dello spazio urbano, contrasto alla marginalità e prevenzione. Ringrazio il Comando per aver lavorato anche a questo obiettivo strategico”.

Convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri di Parma

L’accordo con l’Associazione Nazionale Carabinieri prevede attività di osservazione e controllo per incrementare la sicurezza nei parchi e nelle aree verdi cittadine, nonché per tutelare il patrimonio artistico e arboreo in luoghi come il Parco Ducale, il Parco Cittadella, il Parco del Dono, piazzale della Pace, piazza Duomo e piazzale San Benedetto.

Le attività, svolte da almeno due volontari, si configurano come un intervento di supporto alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine, contribuendo a promuovere legalità, educazione alla convivenza e assistenza alle persone.

Gli interventi saranno attivi il mercoledì e il venerdì, dalle 18:00 alle 21:00, presso il Parco Ducale, Parco Cittadella, Parco del Dono e piazza Duomo; il sabato, dalle 14:00 alle 18:30, nella zona di piazzale San Benedetto e via Saffi.

Convenzione con l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione di Parma

La seconda convenzione riguarda il Gruppo di Volontariato dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Questa collaborazione si concentra sul monitoraggio del territorio per favorire la convivenza civile e garantire la corretta fruizione degli spazi pubblici, con particolare attenzione a piazza Duomo, le zone limitrofe e via Turchi, presso la mensa della Caritas.

Le attività, anch’esse svolte in sinergia con la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine, prevedono la presenza lunedì, giovedì e sabato, dalle 15:00 alle 17:00, in piazza Duomo e zone limitrofe; martedì, venerdì e sabato, dalle 12:55 alle 14:30, in via Turchi, per prestare assistenza durante la distribuzione di generi di prima necessità.

Questi interventi integrano il lavoro delle istituzioni, creando una rete di prossimità volta a garantire maggiore sicurezza, promuovere il rispetto delle regole e favorire il dialogo e l’aiuto reciproco.