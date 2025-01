Sissa Trecasali, al via i lavori per la variante alla SP33: interventi per 1,2 milioni di euro

Consegnati ufficialmente i lavori per la realizzazione della variante alla S.p. 33 Padana Occidentale a San Nazzaro di Sissa Trecasali.

L’intervento è stato affidato mediante gara con procedura aperta dei lavori con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da parte del Servizio Viabilità della Provincia di Parma.

L’opera viene realizzata nell’ambito del Corridoio plurimodale Tirreno Brennero.

Gli interventi principali riguardano:

la realizzazione di una nuova rotatoria in località “Maestà” all’intersezione tra la S.P. 33 Padana Occidentale e la Strada dei Mori, nelle vicinanze del cimitero;

la riqualificazione del tratto urbano della S.P.33 interno alla frazione di San Nazzaro con nuovi marciapiedi e messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali.

L’importo dei lavori a base gara è di 750.117,25 euro con un finanziamento complessivo di 1.251.829,44 di Salt Spa (ex Autocisa).

L’opera sarà realizzata dal raggruppamento temporaneo di imprese Società Industria Pietrisco Spa di Madregolo, società mandataria, e da Tirri Felice Srl di Torrile, mandante.

“Un altro intervento molto importante, connesso alla TiBre, può avere inizio – commenta Daniele Friggeri, vicepresidente della Provincia con delega alla Viabilità -. Si conferma la concretezza del nostro ente nel dare attuazione ai cantieri, in piena condivisione con le amministrazioni comunali. Si tratta della penultima opera connessa alla TiBre che la Provincia aveva preso l’impegno di consegnare. Ora manca solo l’intervento relativo al tratto che costeggia il canale Milanino che partirà a breve. Siamo molto soddisfatti perché l’ormai imminente avvio di tutti i cantieri dimostra la piena operatività della Provincia e, soprattutto, consente di realizzare opere che potranno migliorare la viabilità in vari punti della Bassa”.

Soddisfatto anche l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Sissa Trecasali Mauro Foglia: “L’inizio dei lavori a San Nazzaro è un traguardo importante per la nostra Amministrazione perché consente di mettere in sicurezza il centro abitato di San Nazzaro e di realizzare un’ulteriore opera, come la rotatoria all’incrocio per Trecasali, che permetterà di migliorare la viabilità ed aumentare, anche in questo caso, la sicurezza in merito all’accesso al cimitero della frazione”.