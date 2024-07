Soddisfazione per l’attuazione delle mozioni di EffettoParma nell’ultima variazione di bilancio

Con la variazione di bilancio approvata ieri in Consiglio Comunale trovano concreta attuazione tre mozioni del gruppo consiliare Effetto Parma, mirate a promuovere uno sviluppo sostenibile, inclusivo e attento alla qualità della vita. Queste iniziative, che si concentrano sulla riqualificazione urbana, l’integrazione sociale e la tutela ambientale, rappresentano un impegno deciso per migliorare il benessere della comunità parmigiana.

La mozione “Parma, la città verde” evidenzia l’importanza delle aree ortive per la rigenerazione urbana e la coesione sociale, eredità della pionieristica, concreta ed illuminata visione di Mario Tommasini. Attraverso un programma pluriennale di investimenti, 50.000 euro/anno, l’amministrazione intende riqualificare e valorizzare 14 ettari di aree ortive, promuovendo la produzione di alimenti freschi, l’educazione ambientale e il consumo responsabile.

Parallelamente, la mozione “Parma, la città dei quartieri” si focalizza sulla realizzazione di un’area di sosta a servizio della nuova Scuola per l’infanzia “Primavera” di Fognano. Questo intervento, con un investimento di 310.000 euro, risponde alla necessità di migliorare l’accessibilità e la fruibilità della nuova scuola per l’infanzia, che diventerà un punto di riferimento fondamentale per le famiglie della frazione di Fognano e dei quartieri circostanti, garantendo un ambiente sicuro e accessibile per l’educazione dei più piccoli.

Infine, la mozione “Parma, città sostenibile” affronta il problema dell’abusivismo edilizio e degli insediamenti incongrui lungo il Torrente Baganza. Già dallo scorso mandato EffettoParma ha messo in atto un piano attuativo che prevede la mappatura dei siti abusivi, demolizioni, rinaturalizzazioni e delocalizzazioni degli insediamenti incongrui, con l’obiettivo di ripristinare l’equilibrio ecologico e paesaggistico lungo il corso d’acqua, prevenendo così disastri ambientali, migliorando la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini e dell’ambiente urbano.

Oronzo Pinto – Effetto Parma