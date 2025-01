Solidarietà: i pensionati di Cna Parma donano 1.000 euro alla Cooperativa Sociale La Bula

In occasione del tradizionale pranzo natalizio, organizzato da Cna Pensionati Parma, lo scorso 8 dicembre, tanti associati hanno partecipato con grande generosità alla tradizionale lotteria di beneficenza.

L’evento ha permesso di raccogliere un ammontare di 1.000 euro, interamente devoluti alla Cooperativa Sociale La Bula, che da oltre quarant’anni si distingue per il suo impegno a favore dell’inclusione sociale e lavorativa di persone in situazione di fragilità. Con sede a Parma, la Cooperativa sviluppa progetti che promuovono l’autonomia e la crescita personale attraverso attività educative, formative e lavorative.

La somma raccolta rappresenta un contributo prezioso per sostenere queste iniziative e ampliare l’impatto positivo della cooperativa sul territorio. Laura Boeri, presidente di Cna Pensionati di Parma, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa, dichiarando: “È bello vedere come, anche attraverso piccoli gesti, possiamo fare la differenza per chi ne ha bisogno. Il pranzo di Natale non è solo un momento di convivialità, ma anche un’opportunità per contribuire concretamente al benessere della nostra comunità”.

La partecipazione di Laura Stanghellini, presidente della Cooperativa, ha dato ulteriore valore all’evento, offrendo ai presenti una testimonianza diretta sull’importanza del loro contributo. La presidente della cooperativa ha ringraziato calorosamente tutti i partecipanti, sottolineando che il loro supporto rappresenta una spinta fondamentale per continuare a portare avanti i progetti della Cooperativa.