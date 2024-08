Solidarietà, musica e sorrisi negli ultimi di agosto di “Musica in Castello”: ospiti Gioele Dix e Leonardo Manera

Promuovere la pace rappresenta uno degli obiettivi primari di sviluppo sostenibile indicati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e perseguiti come principi ispiratori dalla rassegna “Musica in Castello”. L’ultima settimana di agosto riprenderà, così, la programmazione proprio con un appuntamento speciale che vuole sottolineare il carattere urgente e imprescindibile dell’unione tra i popoli, presidio di pace, di contro a una realtà storica purtroppo sempre più orientata alla guerra e giustificatrice di violenza. Sarà, infatti, proiettato, mercoledì 28 agosto, nel Cortile della Rocca Sanvitale a Fontanellato (PR), “Can you smile for me? L’infanzia sperduta”, il reportage dell’inviato speciale RAI e fotoreporter Giammarco Sicuro che racconterà, attraverso una selezione di fotografie, storie di dolore ma anche di rinascita e speranza vissute da bambini e bambine di zone colpite da guerre, calamità e carestie, dall’Ucraina all’Afghanistan, dal Myanmar all’India. L’evento, presentato in collaborazione con Avis Fontanellato, sarà patrocinato da UNICEF, da sempre in prima linea nel sostenere progetti a favore della sopravvivenza e dello sviluppo di bambini e adolescenti in territori del mondo segnati da emergenze. La proiezione avrà un accompagnamento musicale dal vivo eseguito dalla pianista Rosita Piritore.

Un altro tipo di racconto, questa volta dedicato alla vita e alle opere di Giorgio Gaber, sarà il fulcro della serata di giovedì 29 agosto a Montechiarugolo (PR). A vivificare sul palco l’anima del Signor G. attraverso testimonianze inedite, canzoni, riflessioni e filmati troveremo l’eclettico Gioele Dix. In “Se potessi mangiare un’idea”, spettacolo da lui drammatizzato, interpretato e diretto, verranno ricordate, in modo originale e appassionato, le tappe più significative del percorso artistico ed umano di Gaber, grazie anche alla collaborazione con la Fondazione Giorgio Gaber e al contributo del suo Presidente, Paolo Dal Bon, che interverrà alla serata con riflessioni ed aneddoti. Non solo brani indimenticabili, dunque, tratti dal vastissimo e prezioso repertorio gaberiano, qui accompagnati dagli arrangiamenti alla chitarra di Savino Cesario, ma anche un’occasione straordinaria di dialogo e confronto per celebrare la personalità e il genio di uno degli artisti italiani più incisivi e amati del secondo dopoguerra.

Cogliere spunti di divertimento e comicità in una giornata qualunque, “dalla colazione del mattino alla raccolta differenziata dei rifiuti”, sarà, invece, l’arduo compito di Leonardo Manera. Il celebre comico e cabarettista di Zelig porterà in scena il suo “Homo Modernus- Eppure sembrava progresso”, venerdì 30 agosto presso la Rocca Sforzesca di Soncino, in provincia di Cremona.

Le istantanee di una giornata quasi perfetta assumeranno colori surreali e graffianti, intrisi d’ironia sferzante, diventeranno luoghi simbolici di una città immaginaria, come “Piazza Social”, “Via Influencer”, “Corso Politicamente Corretto” e “Piazza della Paura”, che porteranno il pubblico a interrogarsi sui cambiamenti reali del vivere quotidiano e sulle trasformazioni che, giorno dopo giorno, ognuno di noi è chiamato ad affrontare.

A chiudere il programma di agosto sarà l’effervescente Ippolita Baldini, protagonista del dirompente monologo “Io, Roberta Ippolita Lucia”, che verrà presentato sabato 31 a Salsomaggiore Terme (PR), in Piazza Libertà. Non è facile avere tre nomi, tre personalità, e saperle gestire con equilibrio ed Ippolita Baldini lo esprime in scena, una e trina, cercando il suo centro di gravità permanente. Un lavoro (quello di attrice, in continuo movimento), un uomo (magari osservando tra gli spettatori presenti, perché no), ma soprattutto una mamma ingombrante perchè Marchesa! Dalle considerazioni sulla sua vita Baldini trae uno spettacolo sorprendente (che ha visto la collaborazione drammaturgica di Emanuele Aldrovandi, tra i più apprezzati autori teatrali contemporanei), brillante e divertente come la sua interprete, così coraggiosa e trascinante nel raccontare di sé, del suo temperamento e dei suoi “molteplici” modi di essere. A sostenere il ritmo vivace dello spettacolo la musica dal vivo della brava Elisa De Ieso (voce e chitarra).

Tutti gli appuntamenti si terranno alle 21.30 e saranno ad INGRESSO LIBERO, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

In caso di maltempo gli eventi avranno luogo:

Giammarco Sicuro al Teatro Comunale di Fontanellato (PR)

Gioele Dix presso il Circolo ARCI in Via Solari 59 a Tortiano (PR)

Leonardo Manera all’ex Filanda Meroni di Soncino (CR)

Ippolita Baldini nella Sala delle Cariatidi, Palazzo dei Congressi a Salsomaggiore Terme (PR)

Rassegna organizzata da Piccola Orchestra Italiana aps e dai Comuni e le aziende che ospitano gli eventi.

Per maggiori dettagli sul programma completo: www.musicaincastello.it