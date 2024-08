Sondaggio Noto regionali ER: centrosinistra avanti di 8 punti. Ugolini recupera rispetto alle europee

Nel confronto fra De Pascale e Ugolini per la presidenza della Regione Emilia-Romagna si dimezzerebbe lo svantaggio fra i due schieramenti rispetto al voto delle europee fin da giugno.

È quanto emerge da una rilevazione di Noto sondaggi, la prima sul voto regionale svolta a giugno.

Secondo il sondaggio la differenza fra i due poli sarebbe di 8 punti, con un recupero significativo rispetto ai 18 punti di svantaggio del voto europeo. Il candidato appoggiato dal campo largo Michele de Pascale, sindaco di Ravenna, sarebbe infatti avanti con il 52% (forbice dal 50 al 54) mentre Elena Ugolini, dirigente scolastica ed ex sottosegretaria, civica appoggiata dal centrodestra, si attesterebbe al 44% (forbice dal 42 al 46).

Alle Europee di giugno, invece, la somma dei voti del campo largo (Pd, Verdi-Sinistra, Pace Terra Dignità, Movimento 5 Stelle con i centristi con Azione e Stati Uniti d’Europa) in Emilia-Romagna era al 58%, mentre il centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega) al 40,5%. Con un distacco quindi di ben 18 punti.

A un eventuale terzo candidato andrebbe invece il 4% dei consensi.

Il sondaggio e’ stato effettuato a fine giugno, in quello che probabilmente era il momento più basso del centrodestra in Emilia Romagna e prima della discesa in campo di Ugolini con il suo progetto civico.

Per quanto si tratti di risultati di due consultazioni diverse e non paragonabili, il dato che emerge è la riduzione della distanza, che riapre la partita per la presidenza della Regione.

Rimane comunque ampio il margine di recupero in vista del voto finale. Gli indecisi si attesterebbero al 31%.

Il campione della rilevazione di Noto sondaggi riguarda 1000 elettori residenti in Emilia-Romagna e disaggregati per genere, età e area di residenza. Il sondaggio è stato commissionato dalla coalizione che sostiene Elena Ugolini.