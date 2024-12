Soragna, nuovo ponte sullo Stirone sulla sp 12: consegnati i lavori per un’opera da 5,5 milioni di euro

Possono avere inizio i lavori di realizzazione del nuovo ponte sullo Stirone sulla provinciale 12 a Castellina di Soragna per un impegno economico di 5,5 milioni di euro di cui 3,9 di importo lavori a base gara.

La consegna ufficiale dei lavori, da parte della Provincia alla ditta Iembo, è avvenuta oggi pomeriggio.

L’intervento prevede la demolizione del ponte esistente – attualmente con traffico a senso unico alternato – e la realizzazione di un nuovo ponte con struttura portante ad arco, lungo 41 metri, interamente in acciaio ed isolato, dal punto di vista sismico, dalle fondazioni.

Dopo la consegna ufficiale di oggi, la ditta darà inizio ai primi interventi che riguardano per lo più la gestione delle interferenze con i sottoservizi dopo di che l’effettivo inizio dei lavori avverrà a gennaio.

Nel momento in cui si procederà concretamente alla demolizione dell’attuale ponte sarà comunque garantita la percorribilità della Sp12 tramite la realizzazione di un ponte Bailey, ossia un ponte provvisorio in ferro a senso unico alternato regolamentato da un impianto semaforico con limitazione di carico pari a 44 tonnellate.

La messa in opera del ponte provvisorio richiederà la chiusura della strada provinciale per circa due mesi durante il periodo estivo, secondo le prescrizioni di Aipo.

Dei 5,5 milioni di euro necessari: 2 sono a carico della Provincia, mentre 3,5 sono stati concessi dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Avviamo un altro importante cantiere – commenta Alessandro Fadda, presidente della Provincia – che consente di proseguire il percorso che abbiamo iniziato di messa in sicurezza di diversi tratti di viabilità provinciale.

Oggi inizia la realizzazione di un’importante opera per il territorio di Soragna e della Bassa. Gestiremo tutte le delicate fasi che riguarderanno la demolizione del vecchio manufatto, l’installazione del ponte provvisorio e la realizzazione della nuova struttura in modo tale da creare il minor disagio possibile ai cittadini che, al termine dei lavori, potranno avere a loro disposizione un nuovo e funzionale ponte.

Il tema della viabilità resta centrale per la nostra amministrazione come dimostra il recente stanziamento nel bilancio di previsione di 16 milioni di euro per la manutenzione di ponti e strade in tutto il territorio provinciale”.

“La Provincia di Parma – aggiunge Daniele Friggeri, vicepresidente con delega alla Viabilità – si è impegnata concretamente per ridurre al minimo i disagi viabilistici. Per questo, anche facendosi carico di una spesa aggiuntiva consistente, ha optato per la realizzazione del ponte provvisorio Bailey. Una soluzione, che non viene adottata di frequente proprio per l’impegno economico che comporta, in grado di rispondere alle richieste del territorio di subire il minor disagio possibile durante la realizzazione del nuovo ponte.

Con l’avvio di questo intervento confermiamo il grande impegno sul fronte delle opere viabilistiche che sta contraddistinguendo questi primi mesi del nuovo mandato della Provincia di Parma. In poche settimane abbiamo pubblicato i bandi per i lavori (4,8 milioni di euro) relativi alla variante del canale Milanino a Sissa Trecasali e relativi alla sistemazione del ponte sullo Stirone (620mila euro) a Salsomaggiore”.

“Inizia oggi una fase di normalizzazione del sistema viario Soragnese e del traffico lungo la direttrice nord sud della provinciale che collega la Bassa al casello dell’autostrada – commenta Marco Taccagni, sindaco di Soragna -. Ci siamo, purtroppo, abituati in questi anni a vedere mezzi pesanti deviati dai navigatori su strade secondarie troppo piccole e strade di campagna diventare trafficate tangenziali per un’utenza che cerca strade alternative alla sp 12. Il ripristino di un flusso continuo sulla provinciale permetterà di ridurre questi episodi, ristabilendo la reale gerarchia delle strade del territorio. Con la Provincia, in quest’anno e mezzo, c’è stato un continuo dialogo che confidiamo continuerà nei prossimi mesi per gestire insieme le fasi più delicate di un cantiere importante e tecnicamente complesso così come confidiamo sul mantenimento di un’alta attenzione verso gli altri ponti del territorio che hanno subito nel tempo diverse limitazioni di traffico come quello di Castellina”.

Nella foto, da sinistra Andrea Orsi, Mauro Toscani, Silvia Paroni, Giovanni Catellani, Luca Anelli, Carmine Iembo, Alessandro Fadda, Daniele Friggeri e Marco Taccagni.