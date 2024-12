Soragna, ruba merce al supermercato: denunciato 65enne

E’ entrato nel supermercato, ha spacchettato un prodotto, se lo è infilato sotto la giacca ed è uscito senza pagare. Ad accorgersi del fatto il responsabile del supermercato che ha immediatamente chiamato i Carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Soragna hanno denunciato in stato di libertà un 65enne straniero residente all’estero perché ritenuto il presunto autore di un furto avvenuto in un supermercato della zona.

I fatti risalgono ad alcuni giorni fa quando una pattuglia della Stazione di Soragna, è intervenuta presso un supermercato del posto, dove il responsabile aveva fermato un uomo che aveva tentato di rubare della merce.

Il responsabile ha visto il 65enne entrare nel supermercato e dopo essersi diretto verso la corsia dove sono esposti i prodotti per l’igiene della casa, ha estratto dalla relativa confezione un profumatore nascondendolo sotto la giacca per poi dirigersi verso l’uscita senza pagare nulla, per questi motivi ha subito chiamato i Carabinieri e nel frattempo ha raggiunto l’uomo che si stava dirigendo verso il parcheggio.

La pattuglia di Soragna, immediatamente intervenuta, ha fermato e controllato l’uomo nel parcheggio, rinvenendo all’interno di una tasca della giacca che indossava la merce non pagata.

I Carabinieri hanno restituito la merce rubata (di tenue valore commerciale) al responsabile del supermercato che, per i fatti in esame, ha successivamente sporto denuncia mentre il 65enne è stato accompagnato in caserma per la compilazione degli atti di polizia giudiziaria.

L’uomo, al termine degli accertamenti è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di furto aggravato.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma