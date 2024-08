Sorbolo Mezzani, guida sotto effetto di cannabis e esce fuori di strada: 20enne denunciato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Parma, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma, per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, un 20enne residente nella Bassa parmigiana.

Durante la notte del weekend passato la pattuglia, nel corso di un servizio perlustrativo, interveniva in una frazione di Sorbolo Mezzani, poiché un’autovettura era uscita fuori di strada e all’interno c’era ancora il guidatore ferito.

I militari giunti sul posto, hanno trovato il personale del 118 che aveva aiutato il ferito ad uscire dalle lamiere e gli stava prestando i primi soccorsi.

Vista la strada in buone condizioni e l’ottimo meteo, agli operanti era risultato subito evidente che l’automobilista era uscito di strada solo per una sua disattenzione e hanno voluto constatare se quanto sospettato non fosse la conseguenza dello stato di alterazione psico-fisica del conducente.

Raggiunto dai Carabinieri presso il locale pronto soccorso, dove era stato trasportato per ricevere le prime cure, il conducente, con il suo consenso, è stato sottoposto al prelievo dei liquidi biologici, dal quale è stato possibile evincere la sua positività ai cannabinoidi in misura maggiore ai limiti consentiti dalla legge.

Ai Carabinieri non è rimasto altro da fare che denunciare in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria il giovane per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e contestualmente ritiragli la patente di guida che è stata trasmessa alla Prefettura di Parma per le determinazioni di competenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma