Sorpreso in piazzale della Pace con un monopattino elettrico rubato: denunciato

Agli inizi del mese di ottobre gli era stato rubato un monopattino elettrico ed aveva sporto denuncia ai Carabinieri di Parma Centro. Alcuni giorni fa, mentre stava passeggiando in P.le della Pace notato un uomo seduto su di una panchina con a fianco il suo monopattino. Senza perdere tempo ha chiamato i Carabinieri che sono intervenuti, ed hanno recuperato il mezzo.

Due giorni fa i Carabinieri della Stazione di Parma Centro, nel corso di uno dei tanti servizi di controllo all’interno di P.le della Pace, sono stati fermati da un cittadino straniero, residente a Parma, il quale riferiva loro di avere individuato il suo monopattino, rubatogli alcuni giorni prima, in possesso ad un ragazzo seduto su di una panchina poco distante.

I militari individuato il 26enne, già noto agli operanti in quanto coinvolto in pregresse vicende giudiziarie, constatando la disponibilità del monopattino, hanno deciso di approfondire gli accertamenti.

Il 26enne, incalzato dalle domande dei Carabinieri circa la provenienza del monopattino, non ha saputo fornire alcuna valida spiegazione in merito, limitandosi a riferire prima, di essere il legittimo proprietario ed in un secondo momento di averlo ricevuto in regalo da un non meglio indicato conoscente.

A questo punto il 26enne è stato accompagnato presso gli Uffici della vicina Caserma di Parma Centro, per meglio ricostruire l’intera vicenda.

Nel frangente la vittima, ha fornito ai Carabinieri la copia della ricevuta d’acquisto, dimostrando senza tema di smentita di essere il proprietario del monopattino oggetto della contesa.

A questo punto il 26enne, alla luce delle risultanze investigative, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato deferito all’A.G. parmigiana perché ritenuto il presunto responsabile del reato di ricettazione.

Contestualmente il monopattino è stato restituito all’avente diritto che così è potuto tornare ad utilizzarlo per i suoi spostamenti in città.

Comando provinciale Carabinieri di Parma