Sostituzione di persona, droga, coltelli, furti: numerose denunce dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Parma, in particolare delle Stazioni di Parma Oltretorrente, Parma Centro, Monticelli Terme, Langhirano, Traversetolo e Palanzano con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) e del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Parma hanno svolto un servizio straordinario finalizzato al controllo delle attività commerciali, alla prevenzione dei reati predatori, alla repressione del fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, nonché al controllo del rispetto delle normativa sul lavoro e della normativa emergenziale anti COVID-19.

Durante il servizio, che ha visto coinvolti un decina di pattuglie dell’Arma, sono stati predisposti numerosi posti di controllo lungo le vie di accesso ai centri abitati; controllati oltre cento mezzi in transito, numerose persone e diversi locali pubblici ed attività commerciali.

In particolare i Carabinieri della Stazione di Langhirano unitamente al N.I.L. hanno deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica, per il reato di sostituzione di persona, un cittadino originario dello Sri Lanka – classe 1997 -, residente a Langhirano, poiché durante un controllo ad una ditta sita in Langhirano, via Cascinapiano, espletava attività lavorativa irregolarmente, per conto di una locale Cooperativa s.r.l., sostituendosi ad altro cittadino classe 1996, che risultava invece regolarmente assunto dalla citata cooperativa. Pertanto il personale specializzato del N.I.L. di Parma ha proceduto ad elevare una sanzione amministrativa di €3.600 nei confronti del presidente della citata ditta ai sensi dell’art. 3 d.l. 12/2002 “lavoro irregolare/nero”, per aver ammesso al lavoro dipendenti non regolarmente assunti.

E’ stato inoltre denunciato:

per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino gambiano classe 1990, in Italia senza fissa dimora, poiché’ veniva trovato in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish e della somma in contanti di euro 125,00, ritenuta provento dell’attività illecita;

per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, un cittadino italiano classe 1980 poiché veniva trovato in possesso di un coltello con lama di 9 cm e di modica quantità di cocaina; ed un cittadino gambiano classe 1987, poiché veniva trovato in possesso di un cutter;

per la violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello stato un cittadino ivoriano classe 1989 ed un cittadino senegalese classe 1985;

per il reato di ricettazione, un minorenne del posto, che, senza patente, veniva controllato alla guida di un ciclomotore con targa risultata oggetto di furto;

Infine sono state segnalate alla locale Prefettura, per uso personale di sostanze stupefacenti, 7 cittadini italiani, a cui sono state sequestrate varie dosi di cocaina, eroina e marijuana.

Per quanto riguarda invece il rispetto della normativa emergenziale riguardante il contrasto al diffondersi dell’epidemia di Covid-19 i Carabinieri delle locali Stazioni unitamente a quelli del N.A.S. hanno controllato diversi luoghi di assembramento, tra cui numerosi esercizi commerciali, accertando in tutti i casi il rispetto delle norme e l’uso della mascherina.

La capillarità sul territorio, elemento cardine dell’Arma dei Carabinieri, nonché la diversificazione delle specializzazioni dei militari ha consentito ancora una volta un’azione di controllo tesa alla prevenzione e alla repressione dei reati e delle attività illecite, nonché a far sentire la vicinanza dell’Arma alla cittadinanza del posto attraverso la presenza costante nel territorio.