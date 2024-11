Spaccio: arrestato ieri, in flagranza, dalla Polizia di Parma un pregiudicato italiano

La Polizia di Stato di Parma, nel corso di un’attività finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, nella mattinata di giovedì 28 novembre, ha tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino italiano, per il reato di detenzione al fine di farne commercio di sostanza stupefacente.

L’uomo, un pregiudicato italiano di 40 anni, è stato fermato dai poliziotti della sezione antidroga della Squadra Mobile, nei pressi della propria abitazione mentre portava a passeggio il proprio cane di grossa taglia e, tradendo particolare nervosismo a seguito del controllo, è stato sottoposto a perquisizione personale. Durante la perquisizione è stato trovato un involucro contenente 25 grammi di eroina.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno perquisito anche l’abitazione dell’uomo dove sono stati trovati altri 70 grammi di eroina, all’interno di uno zainetto poggiato sul comodino della camera da letto.

Il 40enne è stato arrestato e messo ai domiciliari nella sua abitazione, in attesa del giudizio direttissimo che ha confermato la misura degli arresti domiciliari.