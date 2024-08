Spettacolo al Tardini, il Parma batte il Milan 2-1: in rete Man e Cancellieri

IL TABELLINO

PARMA-MILAN 2-1

Marcatori: 2′ Man (P), 66′ Pulisic (M), 77′ Cancellieri (P)

PARMA: Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Estévez (74′ Cyprien), Bernabé; Man (74′ Almqvist), Sohm (59′ Cancellieri), Mihăilă; Bonny. A disposizione: Chichizola, Corvi, Delprato, D. Camara, Hainaut, Haj Mohamed, Kowalski, Mikołajewski. Allenatore: Pecchia.



MILAN: Maignan; Calabria (67′ Emerson Royal), Tomori, Pavlović, Theo Hernández; Musah (67′ Fofana), Reijnders; Pulisic (86′ Chukwueze), Loftus-Cheek, R. Leão; Okafor (86′ Jović). A disposizione: Raveyre, Torriani, Gabbia, Terracciano, Thiaw, Bennacer, Saelemaekers. Allenatore: Fonseca.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

Ammoniti: 34′ Pavlović (M), 88′ Emerson Royal (M), 92′ Loftus-Cheek (M).



LA PARTITA – Parma spettacolare, che supera il Milan e approda a 4 punti in classifica. Nonostante il gran caldo, il Parma parte arrembante, secondo il copione già visto con la Fiorentina, segna e sbaglia molto. Viene raggiunto nel secondo tempo, proprio come contro i viola, ed è ancora Man a sbloccare il risultato dopo soli due minuti di gioco, concludendo in rete un cross dalla sinistra di Valeri.

Ma il finale questa volta è diverso e premia giustamente i crociati.

Dopo il vantaggio, il Parma continua a spingere e il Milan riesce a carburare molto lentamente, diventando veramente pericoloso solo intorno alla mezz’ora, quando Suzuki salva su Pavlovic. Subito dopo Reijnders si rende pericoloso a pochi metri dalla porta.

Ma il Parma torna arrembante alla fine del tempo con verticalizzazioni rapide e ficcanti. Sohm, Man e Mihaila (un palo esterno colpito) non riescono a raddoppiare.

Si riparte e il Milan è subito pericoloso con un tiro da fuori area di Reijnders che su stampa sulla traversa. Il Parma riparte: Bonny serve Mihaila, che tuttavia in area non riesce a trovare la conclusione, fermato dai difensori del Milan. Al 60′ zampata di Bonny in area, che segna su un assist illuminante di Bernabé ma è in fuorigioco. Al 66′ il Milan pareggia: Leao supera facilmente Coulibaly e serve Pulisic che nell’area piccola spinge il pallone in porta.

Ma il Parma non si arrende e mette a segno il raddoppio al 77′, grazie una ripartenza veloce di

Almqvist che si accentra e serve Cancellieri che finalizza. Gli ultimi minuti vedono un Parma compatto e pronto a ripartire. I crociati lottano su ogni pallone e alla fine, dopo un recupero di cinque minuti, ottengono la prima vittoria in campionato. Soffrendo un po’, in alcuni momenti della gara, ma meritando ampiamente il risultato e dando spettacolo.

LE CURIOSITÀ – Il Milan scende in campo per la prima volta con la nuova terza maglia. In tribuna Rafa Benitez, Ibrahimovic, naturalmente, e tanti altri big, per una cornice d’eccezione.

IL MIGLIORE CROCIATO IN CAMPO – Seconda partita, secondo gol per Man, che si segnala anche per assist efficaci e tocchi preziosi. Ma è tutto l’attacco a dare spettacolo, pur sbagliando molto. Bonny ottimo nella prima parte della gara, cala poi alla distanza. Una menzione particolare va a mister Pecchia. Partita preparata nel migliore dei modi. Cambi azzeccati. E la vittoria arriva da due neoacquisti, che entrano al momento giusto e fanno male al Milan.

DALLA CURVA – Tardini gremito. Gli spettatori sono tanti, 21800, poco più che nella gara di esordio. In curva, aria di festa, tantissime bandiere gialloblù e anche una bandiera rumena, a testimoniare l’attaccamento dei tifosi ai due gioiellini offensivi Man e Mihaila.

c.s.