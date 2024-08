Stabili le imprese giovanili: 2.632 unità a Parma a giugno 2024

Sono 2.632 le imprese giovanili attive a Parma; il dato, riferito al 30 giugno scorso, emerge dalle analisi dell’Ufficio studi della Camera di Commercio dell’Emilia, che evidenziano una situazione immutata rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

L’incidenza delle imprese guidate da giovani under 35 è pari al 6,8% sul totale delle imprese attive in provincia, un dato lievemente inferiore a quello regionale (7,2%) e a quello nazionale (8,2 %).

La collocazione all’interno dei diversi comparti produttivi evidenza una rilevante presenza delle aziende giovanili nel settore dei servizi alle imprese, con 638 unità attive (+1,1% rispetto al giugno 2023), vale a dire il 24,2% del totale imprese giovanili con sede a Parma e provincia. Seguono, per importanza, il commercio con 591 unità attive (22,5% sul totale delle imprese e un lieve calo dello 0,5% sul primo semestre 2023), le costruzioni (395 unità, in calo dell’1,3%), i pubblici esercizi con 261 unità (+ 1,6%) ed i servizi alle persone (221 unità con un -3,5%).

In calo anche l’agricoltura (263 imprese giovanili, -2,6% rispetto a giugno 2023), mentre invece aumenta l’industria con 262 unità (+4,8%).

Quanto alla forma giuridica, le imprese giovanili sono per lo più società individuali (1.952 unità, pari al 74,2 % delle imprese under 35 attive); seguono le società di capitali (543 unità, pari al 20,6% del totale delle giovanili) le società di persone (119 unità, 4,5%); cooperative e consorzi le rimanenti unità.

L’impresa giovanile è valutata dall’indagine camerale anche in base al grado di presenza di giovani, vale a dire secondo la percentuale di quote possedute da under 35, identificando tre gradi di presenza crescenti: “maggioritaria”, “forte” ed “esclusiva”. Sul totale delle imprese della provincia individuate come “giovanili”, l’87,3% delle imprese attive è a presenza “esclusiva” di giovani, il 10,8% delle imprese giovanili attive è a presenza “forte” e l’1,9% delle attive è a presenza “maggioritaria”.

La distribuzione territoriale delle imprese giovanili (per comune e per aggregato) evidenzia la forte concentrazione numerica sul comune capoluogo (1.188 imprese under 35, pari al 45,1% sul totale delle imprese giovanili della provincia), che si colloca, però, al nono posto della graduatoria relativa all’incidenza di queste imprese sul totale delle aziende attive del comune, fermandosi al 7,1%.

Gli altri comuni con la più alta incidenza percentuale delle imprese giovanili sul totale delle imprese attive risultano essere, nell’ordine, Valmozzola (11,0%), Salsomaggiore Terme (8,8%), Collecchio (7,9%), Soragna (7,9%), Fidenza (7,6%), Monchio delle Corti (7,6%), Felino (7,4%), Noceto (7,3%), Torrile (7,4), Roccabianca (7,3%), Colorno (7,3%), Montechiarugolo (7,2%), Palanzano (7,0%), Sorbolo Mezzani (7,0%) e Tizzano Val Parma (6,9%).