Stazione di Parma: avviati i lavori per la sostituzione di due scale mobili

Saranno presto sostituite le due scale mobili di collegamento fra i piani -1 e -2 della stazione ferroviaria di Parma.

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha avviato la cantierizzazione dell’area. Lo smontaggio delle vecchie scale mobili e l’installazione delle nuove si concluderà a fine dicembre di quest’anno. Seguirà poi la fase di collaudo per l’utilizzo pubblico, con previsione di entrata in servizio dei due impianti entro il mese di febbraio 2025.

Le nuove scale mobili, più performanti delle precedenti, garantiranno maggiore affidabilità.

Il cantiere coinvolgerà uno dei due accessi laterali alla stazione dal piano -2 lato via G. Falcone (quello più vicino alle scale mobili) che sarà inibito fino al termine dei lavori.

Partiti anche i lavori di cantierizzazione per la sostituzione dell’ascensore a servizio dei binari 6 e 7. L’installazione del nuovo impianto è prevista per la fine di gennaio 2025 con apertura in servizio pubblico entro il mese successivo. Il nuovo impianto, così come i due già sostituiti e in servizio sulle banchine dei binari 1 e 4/5, avrà caratteristiche in linea con i più recenti standard di efficienza e sicurezza previsti da RFI per le proprie stazioni.

Si avvia così alla conclusione la prima fase dei lavori di sostituzione degli ascensori e delle scale mobili della stazione ferroviaria di Parma, che ha previsto da parte di RFI un investimento di 700 mila euro.

La seconda e ultima fase sarà pianificata nel corso del 2025 e vedrà la sostituzione delle due scale mobili di collegamento fra il piano -1 e il piano binari e l’installazione degli ultimi tre nuovi ascensori con un ulteriore investimento di 700 mila euro.

La stazione di Parma è inserita nel Circuito Sala Blu di RFI, riservato ai viaggiatori a mobilità ridotta. Telefonando al numero verde gratuito 800.90.60.60 (da telefono fisso) o 02.32.32.32 (da telefono fisso, da cellulare e dall’estero) o accedendo online al portale Sala Blu è possibile per tutti prenotare un servizio di assistenza in stazione, per l’accompagnamento e la salita e discesa dal treno.