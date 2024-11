Stazione di Parma, con una scusa ruba la borsa di mano a una donna: denunciato un 38enne

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro, al termine di una articolata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un 38enne straniero per il reato di furto aggravato.

I fatti risalgono al mese scorso quando una 48enne residente in provincia è rimasta vittima del furto dei propri documenti che erano custoditi nella borsetta.

La donna, dopo essersi ripresa dall’accaduto, si è presentata presso la Stazione Carabinieri di Parma Centro ed ha sporto denuncia.

La vittima nel riferire i fatti, ha precisato che mentre si trovava vicino alla stazione ferroviaria di Parma è stata avvicinata da un ragazzo straniero che le ha offerto di fumare una sigaretta insieme a lui, ingannata dai sorrisi rassicuranti a dal fare amicale ha accettato l’invito e si è diretta con l’uomo in una zona defilata di un parcheggio seminterrato. La sigaretta è stata fumata e la conversazione si è protratta per alcuni minuti tanto che la donna si è dovuta sedere appoggiando la borsa dietro di lei per essere più comoda. Giunti al momento dei saluti la donna ha preso in mano la sua borsa e ringraziato l’uomo per la compagnia, che nell’occasione ha alzato il livello di confidenza invitandola a casa sua.

All’immediato rifiuto della donna, l ’uomo si è alterato, strappandole di mano la borsa e di fronte a lei dopo averne riversato il contenuto a terra si è impossessato dei suoi documenti personali. A questo punto la donna terrorizzata è fuggita verso la pubblica via dove ha incrociato una pattuglia dei Carabinieri alla quale ha raccontato l’accaduto, riuscendo a fornire una descrizione dettagliata del malfattore.

A seguito della denuncia sono state avviate le indagini, i Carabinieri hanno effettuato approfonditi accertamenti, acquisendo anche i filmati delle telecamere presenti in zona. I risultati hanno permesso di restringere di molto il raggio d’azione delle indagini, che con il contributo significativo della vittima hanno portato all’identificazione del presunto autore.

Acquisiti tutti gli elementi probatori, i Carabinieri hanno individuato il 38enne straniero gravato da precedenti di polizia, che fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva è stato così denunciato in stato di libertà all’A.G. parmigiana perché ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

Comando provinciale Carabinieri di Parma