Strategia per la sicurezza di prossimità: operativi in città i 40 nuovi agenti di polizia locale

Sono stati presentati oggi alla città i 40 nuovi agenti di Polizia Locale operativi sul territorio. Un numero di nuovi arrivi che colloca Parma al primo posto fra le città della Regione per il potenziamento dell’organico della Polizia Locale. Alla presentazione nella Sala del Consiglio del Municipio, erano presenti il Sindaco Michele Guerra, il Vicesindaco con delega al Personale Lorenzo Lavagetto, l’Assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità Francesco De Vanna e il Comandante della Polizia Locale Enrico Usai.

I nuovi agenti sono ora pienamente operativi, avendo effettuato un percorso di affiancamento a colleghe e colleghi con maggiore esperienza sul territorio. L’aumento del personale si colloca all’interno di una strategia ampia di rafforzamento della sicurezza di prossimità che ha visto nel corso dei mesi numerose altre attività, fra cui: l’attivazione di Agenti di Comunità nel San Leonardo, Pablo, Oltretorrente e Centro Storico; ammodernamento tecnologico della centrale operativa; acquisto di un nuovo mezzo di comando mobile avanzato; rafforzamento delle attività in sinergia con le altre forze dell’ordine e i progetti di Legalità e Coesione avviati in due quartieri della città.

Il rafforzamento dell’organico del corpo di Polizia Locale consente di arrivare a livelli di personale standard per una città delle dimensioni di Parma. Questo porterà al rafforzamento della figura dell’agente di comunità, in un’ottica di miglioramento sia in termini di prevenzione di alcuni fenomeni di illegalità sul territorio e sia, di conseguenza, di una sempre più efficace azione di risposta dinanzi alle esigenze del cittadino. Ma non solo, i nuovi arrivi permetteranno di aumentare gli sforzi sulle tematiche di salvaguardia del decoro urbano, controlli su cantieri ed edilizia privata e potenziamento del Nucleo Commercio.

Il Sindaco Michele Guerra ha dichiarato: “Il rafforzamento del Corpo di Polizia Locale è una decisione che abbiamo preso al momento del nostro insediamento, visto che era sottodimensionato. Le nuove assunzioni fanno seguito ad un importante sforzo economico da parte dell’Amministrazione e sono in linea con gli indirizzi politici di mandato che ci siamo dati. Siamo contenti di poter dare il benvenuto nella sala del Consiglio Comunale ai nuovi Agenti che hanno seguito il loro percorso di formazione e ora sono pronti a lavorare a favore della nostra comunità, nell’ambito della progettualità che abbiamo messo in campo. Tra queste, il progetto Legalità e Coesione che ha portato gli Agenti di Comunità nei quartieri. Prosegue il percorso impegnativo che abbiamo intrapreso per fare in modo che la Polizia Locale trovi la dimensione corretta per una città come Parma”.

Il Vicesindaco Lorenzo Lavagetto ha rimarcato: “L’incontro con in nuovi Agenti di Polizia locale è per me motivo di soddisfazione e l’occasione per augurare loro buon lavoro. Si concretizza un obiettivo importante di questa Amministrazione per affrontare la carenza di personale del Corpo di Polizia Locale. Le nuove assunzioni sono la conferma del nostro impegno per un tema importante come quello della sicurezza e testimoniano la vicinanza alla nostra comunità, proprio per il ruolo che la Polizia Locale riveste”.

“Diamo il benvenuto alle nuove agenti e ai nuovi agenti, che contribuiranno in maniera significativa nel percorso per rendere Parma sempre più accogliente e a misura di persona. Procediamo con convinzione nella nostra strategia per una sicurezza di prossimità, che permette di sentire le istituzioni presenti e vicine sul territorio e contribuisce al rafforzamento del senso di comunità” evidenzia Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità “La nostra strategia per rendere Parma sempre più sicura si lega all’impegno per renderla più bella e vivibile. In questo quadro rientrano le numerose attività di potenziamento dell’illuminazione pubblica e di ripristino e aumento delle aree gioco dedicate ai bambini, ma anche i diversi cantieri per restituire alla città aree e spazi rigenerati”.

“La Polizia Locale sta vivendo un momento importante di rafforzamento, dopo anni complessi, grazie all’impegno profuso dall’Amministrazione. Queste assunzioni permetteranno al Corpo di Polizia di poter rispondere in maniera più puntuale ed efficiente alle necessità della città, anche in un’ottica di riavvicinamento delle Istituzioni alla cittadinanza. Non rimane che dare il benvenuto alle nuove agenti e ai nuovi agenti, facendo loro i miei migliori auguri di buon lavoro” commenta Enrico Usai, Comandante della Polizia Locale.