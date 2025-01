Struttura per anziani a Parma: i Nas rilevano irregolarità

Nell’ambito dei controlli disposti su tutto il territorio nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela

della Salute, i Carabinieri del NAS di Parma hanno recentemente eseguito ispezioni igienico-sanitarie

presso numerose strutture socio-sanitarie e assistenziali situate nelle province di Parma, Reggio Emilia,

Piacenza e Modena. L’obiettivo è stato quello di verificare la conformità delle condizioni igienicosanitarie, gestionali e strutturali, al fine di garantire la sicurezza e il benessere degli ospiti, con particolare attenzione agli anziani, spesso tra i soggetti più vulnerabili.



A Parma, presso una comunità alloggio, sono emerse irregolarità legate al mancato aggiornamento dei

Piani Individualizzati di Assistenza (PAI) e delle schede di valutazione dello stato funzionale (indice di

Barthel). È stata inoltre segnalata la presenza di un anziano ospite per il quale la struttura non risultava

idonea. Queste criticità sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie per i relativi

provvedimenti.