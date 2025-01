Studenti tedeschi a Parma per un’esperienza Erasmus

E’ partita con un’autorevole accoglienza in Municipio, nella Sala del Consiglio Comunale, l’esperienza parmigiana di studenti Erasmus del Liceo privato Euro-Schulen della cittadina di Kerpen situata nella Renania settentrionale.

Saranno ospiti, a Parma, dei ragazzi e delle ragazze della 2L del Liceo classico linguistico G.D. Romagnosi per attività didattiche, visite alle bellezze della città e della provincia, ma anche per vivere le abitudini e la cultura dei coetanei emiliani e gettare le basi di un’amicizia internazionale che proseguirà quando gli studenti parmigiani saranno a loro volta alloggiati in Germania per concludere lo scambio educativo.

Nella sala storica del Comune è stata l’Assessora Caterina Bonetti con delega ai servizi educativi e alla formazione professionale ad accoglierli, insieme ai docenti tedeschi e al professor Alessandro Allegri del Liceo Romagnosi che li accompagna nel percorso, portando il benvenuto di Parma e la soddisfazione per questa tappa che fa parte di un circuito di iniziative culturali e di apprendimento delle lingue che sempre più include Parma in progetti che promuovono la crescita di una cultura europea nei giovani.