Successo per Padus Mirabilis a Sacca di Colorno

Con soddisfazione generale e con circa 4mila presenze si è conclusa la quarta edizione di Padus mirabilis, l’attesa manifestazione dedicata al fiume Po, incentrata quest’anno sul tema degli animali, che si è tenuta a Sacca di Colorno, nel fine settimana (21 e 22 settembre). Organizzata da Bi&Bi Eventi in collaborazione con il Comune di Colorno e il patrocinio della Provincia di Parma, a cura dell’arch. Vitaliano Biondi – Arvales Fratres per gli eventi culturali e di Elisa Storti per l’enogastronomia, la kermesse sulle sponde del Po, ha offerto un’immersione nella natura e nelle eccellenze enogastronomiche del territorio con degustazioni, incontri gastronomici, cooking show con il supporto di Parma Quality Restaurants e le chef Nicole Zerbini e Ilaria Consiglio.

In programma anche un ricco calendario di incontri culturali sul tema delle diversità fondamentali tra allevamento e produzione, della biodiversità animale, della cultura pastorale. Da ricordare anche laboratori, attività esperienziali, presentazione di libri come “I Cantarelli. Storia e mito della cucina italiana” di Alberto Salarelli e Errica Tamani, (Gazzetta di Parma editore.), iniziative per i più piccoli come il gioco dell’oca o i giochi in legno. Novità particolarmente apprezzata è stata l’introduzione dell’Arca Bestiale, piccola stalla rurale con galline, vacche, vitelli, bufali e pecore.

Arricchiva la proposta anche la mostra-mercato di artigianato artistico, le attività in collaborazione con il Museo del Bijou di Casalmaggiore e la premiazione con Letizia Frigerio del gioiello artigianale più significativo, i mercati di Piante e Animali Perduti e Georgica, piccoli produttori alimentari e aziende agricole, lo stand per gli amanti dei cani, oltre a dimostrazioni dell’agilità e obbedienza del Terrier nero russo e gite in barca per vivere lo straordinario paesaggio naturale del Po. A tal proposito l’incontro “Padus Turisticus” ha proposto una riflessione articolata, sul valore e sulle potenzialità del Po su diversi fronti e nel rilancio del turismo con gli interventi delle autorità e di una serie di operatori del settore come il sindaco di Colorno Christian Stocchi, il sindaco di Roccabianca Alessandro Gattara, l’assessore del Comune di Sissa – Trecasali Sara Tonini, l’assessore del comune di Casalmaggiore Marco Micolo, oltre a Danilo Biacchi e Vitaliano Biondi.

“Questa edizione della manifestazione – tiene a sottolineare soddisfatto il Sindaco Christian Stocchi – è stata premiata da una notevole partecipazione di pubblico e ha segnato un ulteriore, significativo passo in avanti per una scommessa, a partire dall’ideazione alcuni anni fa di Padus Mirabilis, che in questi anni si è rivelata certamente azzeccata. Le numerose iniziative messe in campo in questi due giorni, peraltro favorite da un bel sole, sono state apprezzate da grandi e bambini, che hanno potuto trovare qui a Sacca opportunità di ogni genere, tra animali, giri sul Po, buon cibo, giochi e tanto altro ancora. Un grazie a tutti coloro che si sono impegnati nell’organizzazione e alle tante realtà che hanno aderito, collaborando attivamente”.

Complice anche il bel tempo della domenica, la risposta del pubblico, è stata estremamente positiva; da considerare che ai 4mila visitatori paganti nelle due giornate si aggiungono la presenza di moltissimi bambini entrati gratuitamente e impegnati in numerose attività appositamente studiate per loro. Da segnalare anche l’incontro a Sacca di diverse Confraternite in rappresentanza delle eccellenze enogastronomiche dei vari territori italiani.

“Il numeroso pubblico – dichiara Danilo Biacchi responsabile di Bi&Bi Eventi – che ci ha raggiunti sulle rive del Po ha potuto cogliere l’essenza della di Padus Mirabilis. Due giorni di sole settembrino hanno poi reso possibili tutte le attività in programma. Ha suscitato interesse la novità della grande stalla con animali e il teatro per incontri e presentazioni rurali. La navigazione sul Grande fiume grazie alla motonave Stradivari e l’imbarcazione Anguilla ha confermato la voglia di conoscere e vivere il fiume e le zone rivierasche a tanti ancora sconosciute. Il festival del Po ha trovato a Sacca di Colorno con Padus Mirabilis il luogo ideale che risponde agli interessi di tutti: bambini, adulti, appassionati di cucina, di cultura, di sport, di musica, di natura e di vita all’aria aperta. Questo è il nostro obiettivo di sempre. Un ringraziamento va ai soci della Motonautica parmense per l’ospitalità e disponibilità nel supporto alla nostra organizzazione”.

“Questa edizione di Padus Mirabilis – sottolinea l’architetto Vitaliano Biondi – vuole invitarci ad attribuire valore alla vita degli animali. È certamente un processo difficile perchè anche a noi è negato il nostro stesso valore di esseri umani. Siamo noi stessi bestie mandate ad un macello senza fede né regole. Per continuare ad essere umani abbiamo però bisogno di vivere con gli animali in un nuovo patto di solidarietà. Un ringraziamento va al veterinario Alessio Zanon, presidente di R.A.R.E per la conduzione delle conversazioni a tema animale nell’arca Bestiale, la stalla allestita sulle rive del Po”.

La macchina organizzativa a Colorno non si ferma. È in programma per il weekend del 12 e 13 ottobre un doppio appuntamento da non farsi sfuggire: nella piazza della prestigiosa Reggia di Colorno si tiene la XVI edizione del Gran galà del Tortél Dóls, nota festa dedicata a un antico e prestigioso primo piatto di Colorno, quest’anno affiancato da Sulla Strada del Giglio, mercato straordinario d’autunno del giardinaggio di qualità che occuperà pacificamente le vie del centro storico con i colori e i profumi di proposte botaniche per l’autunno, ma anche pezzi unici di artigianato creativo e prodotti di aziende agricole selezionate.