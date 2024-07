Teatro Regio: workshop gratuito per sfilare con gli artisti del Carnevale di Viareggio

Vuoi essere tra i protagonisti della Verdi Street Parade di Verdi Off che sabato 21 settembre inaugurerà il XXIV Festival Verdi?

Il Teatro Regio di Parma ti invita a partecipare al workshop gratuito Le streghe di Macbeth, rivolto a 50 partecipanti maggiorenni, che si esibiranno come performer insieme agli artisti della Compagnia del Carnevale di Viareggio guidati da Elodie Lebigre, artista e coreografa della Compagnia.

“Le nostre streghe e i nostri stregoni sfileranno per esorcizzare la paura, in prima istanza dell’altro, ma più profondamente la paura delle nostre paure… Buh! Una storia di diffidenza, conoscenza e amore!”

Unici requisiti richiesti: entusiasmo, voglia di mettersi in gioco e di farsi coinvolgere dallo spirito inclusivo e festoso del Verdi Off.

Le richieste di iscrizione dovranno essere inviate entro il 1° settembre 2024 a verdioff@teatroregioparma.it.

www.elodielebigre.com

I partecipanti verranno coinvolti in un workshop gratuito di quattro giorni che si terrà sabato 7, domenica 8, sabato 14, domenica 15 settembre 2024, alla Galleria San Ludovico di Parma, tenuto da Elodie Lebigre. Durante il workshop i partecipanti realizzeranno costumi, oggetti scenici e accessori da materiali di riciclo, e prenderanno parte a un laboratorio corale sul movimento scenico e sull’interazione con il pubblico, per poi passare a vivere l’ebrezza di diventare protagonisti della messa in scena de Le streghe di Macbeth.

La sfilata sarà composta da una serie di streghe giganti realizzate in materiali leggeri e molto semplici, manovrabili da 3 persone, e da altre streghe e stregoni che balleranno e si muoveranno a terra coinvolgendo il pubblico.

La performance, ispirata all’immaginario delle streghe di Macbeth, opera inaugurale del Festival Verdi 2024, vedrà i partecipanti sfilare alla Verdi Street Parade insieme ai carri della Compagnia, danzando e coinvolgendo il pubblico, con oggetti scenici e accessori costruiti durante il workshop.