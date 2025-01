Tenta di rubare la borsa dal cestino della bicicletta: fermato e denunciato un quarantenne

La Polizia di Stato ha denunciato un 40enne italiano residente fuori provincia, gravemente indiziato del reato di tentato furto.

I fatti risalgono a ieri pomeriggio quando le volanti, impegnate nell’attività di controllo del territorio, sono intervenute, in via Cavallotti per segnalazione di un tentativo di furto.

Gli agenti, giunti sul posto hanno subito sentito la vittima che ha raccontato di aver appena subito il tentativo di furto della propria borsa.

La donna che si trovava in compagnia di un collega di lavoro, ha raccontato di essere stata raggiunta alle spalle da un uomo di corsa e che quest’ultimo aveva cercato di afferrare la borsa che si trovava all’interno del cestino della bicicletta, non riuscendo però nell’intento poiché era legata. Il collega vista la scena e sentite le urla della donna, ha inseguito l’autore del tentativo di furto riuscendo a bloccarlo poco distante e a consegnarlo alla Polizia che nel frattempo era intervenuta.

L’uomo è stato accompagnato in Questura per essere identificato per un cittadino italiano quarantenne, residente fuori provincia, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e con avviso orale del Questore di Reggio Emilia.

L’uomo è stato deferito, in stato di liberà, per tentato furto e gli è stato comunicato il divieto di ritorno nel Comune di Parma per quattro anni.