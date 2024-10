Tenta il furto in un negozio di abbigliamento del centro, aveva con sé coltello e tirapugni: arrestato 18enne

È entrato all’interno dello “store” di una famosa catena, sito in pieno centro, ha rimosso il sistema anti taccheggio da una felpa, l’ha indossata ed ha tentato di uscire senza pagare. Fermato dall’addetto alla sicurezza ha consegnato il capo dal quale aveva rimosso il sistema antitaccheggio. Il 18enne in possesso di un coltello un tirapugni ed un sistema magnetico, per rimuovere “l’anti taccheggio” è stato tratto in arresto.

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro pochi giorni fa hanno tratto in arresto un 18enne straniero, residente in provincia, poiché ritenuto presunto responsabili di furto aggravato e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Erano circa le 10,00 del 19 ottobre u.s., quando il 18enne è stato notato entrare nel negozio e girovagare fra gli scaffali con la merce esposta, senza un’idea precisa su cosa acquistare, attirando fin da subito l’attenzione dei commessi.

Dopo circa un quarto d’ora, si è presentato all’uscita, ma oltrepassate le barriere antitaccheggio, contrariamente a quanto aveva ipotizzato ecco scattare l’allarme. L’addetto alla sicurezza, ha fermato il 18enne per un controllo. Il ragazzo che ha assunto fin da subito un atteggiamento tutt’altro che collaborativo, alla domanda se avesse con se articoli non pagati ha negato categoricamente, dimostrandosi piuttosto infastidito da quella domanda.

L’detto alla sicurezza ha pero scorto, indossata sotto la giacca, una felpa identica a quelle in vendita nel negozio, che il ragazzo tentava di nascondere in tutti i modi.

La responsabile da una rapida verifica, ha constatato la rimozione del sistema anti taccheggio dalla felpa ed ha richiesto l’intervento dei Carabinieri che sopraggiunti in pochi minuti hanno accompagnato il 18enne in caserma per meglio ricostruire l’intera vicenda.

Sottoposto a perquisizione personale il ragazzo è stato trovato in possesso di un dispositivo magnetico di quelli presenti nei negozi di abbigliamento per la rimozione del sistema anti taccheggio, di un coltello a serramanico con lama di 10.cm, e di un tirapugni.

Esaminata la felpa, è risultata sprovvista dell’anti taccheggio, rimosso in precedenza, in modo piuttosto maldestro stante il vistoso buco presente che rendeva il capo non più vendibile.

Particolarmente inquietante è parso il possesso del coltello, ed ancor di più del tirapugni, oggetto quest’ultimo il cui porto è assolutamente vietato.

Sulla scorta delle risultanze investigative acquisite, fermo restando il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, il 18enne è stato dichiarato in stato di arresto e su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato condotto presso la sua abitazione in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

A seguito della convalida dell’arresto, il giudice ha emesso, nei suoi confronti la misura cautelare non custodiale dell’obbligo di firma.

Comando provinciale Carabinieri di Parma