Tep, tutte le novità del servizio invernale: maggiore frequenza, sicurezza e accessibilità

Sono state presentate questa mattina, in Municipio, le tante novità che riguardano il servizio invernale dei bus Tep, attivo proprio a partire da oggi. Gli interventi rispondono alle esigenze degli utenti e mirano a migliorare l’efficienza e la regolarità del trasporto pubblico, coinvolgendo sia i servizi festivi che feriali.

“I nuovi servizi presentati insieme a Tep non sono solo un potenziamento quantitativo del servizio, ma anche un miglioramento qualitativo. Oltre ad una maggiore frequenza delle linee 5, 7, 13 e il prolungamento delle linee 3 e 12 nelle frazioni di Eia, Roncopascolo, San Pancrazio e San Prospero, potenzieremo infatti anche la sicurezza e l’accessibilità – ha dichiarato Gianluca Borghi, assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica ed alla Mobilità del Comune di Parma-. Come amministrazione siamo impegnati in un percorso di potenziamento del servizio di trasporto pubblico e di promozione della mobilità leggera. Grazie alla collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, infatti, chi ha l’abbonamento per il trasporto pubblico locale avrà un sostanzioso sconto per i servizi di sharing (biciclette e monopattini elettrici), in un’ottica di intermodalità a sostegno di tutti coloro che si muovono in città”.

“Con queste novità – ha commentato Roberto Prada, presidente Tep – vogliamo rispondere alle esigenze dei nostri utenti, migliorando non solo l’efficienza del servizio, ma anche la percezione di sicurezza e l’accessibilità per tutti. L’aumento della frequenza, l’introduzione del personale di assistenza e il nostro impegno per un trasporto più inclusivo sono passi concreti verso un sistema di mobilità sostenibile e sempre più attento ai bisogni della comunità. La nostra ambizione è rendere il trasporto pubblico la prima scelta per i cittadini, sia in termini di comodità che di sicurezza”.



Servizi festivi: maggiore frequenza e nuovi collegamenti

Le linee urbane nei giorni festivi beneficeranno di una maggiore frequenza.

In precedenza la frequenza media era di 30 minuti, con l’eccezione per la linea urbana 1 a 20 minuti.

Con il nuovo piano, quattro le linee urbane garantiranno una frequenza di 20 minuti nei pomeriggi festivi:

linea 1: conferma frequenza di 20 minuti; linea 5: passa da 30 a 20 minuti nei pomeriggi festivi; linea 7: passa da 30 a 20 minuti nei pomeriggi festivi; linea 13: passa da 30 a 20 minuti nei pomeriggi festivi.

Queste linee sono le più utilizzate nel fine settimana e l’incremento nella frequenza offrirà un servizio più rapido e puntuale.

Inoltre, una volta all’ora saranno estesi i collegamenti per quattro frazioni attualmente non servite la domenica: linea 3, prolungamento fino a San Pancrazio e San Prospero (una corsa all’ora) e linea 12, estensione fino a Roncopascolo ed Eia (una corsa all’ora).

Per realizzare questi interventi, l’azienda metterà in servizio un numero maggiore di vetture che contribuirà a garantire maggiore regolarità, temperando anche gli effetti di eventuali deviazioni legate a eventi come partite di calcio o feste di quartiere. Inoltre, per ottimizzare le risorse, la linea 2 festiva sarà accorpata alla 13, che servirà alternativamente i capolinea di entrambe le linee.



Servizi feriali: potenziamento delle linee 12 e 23.

Nei giorni feriali, il servizio sarà potenziato con l’aggiunta di una vettura sulle linee 12 e 23. In particolare, sulla 12 i prolungamenti verso Eia e Roncopascolo passeranno da una frequenza di una corsa all’ora a una ogni 30 minuti. Inoltre, le corse feriali verso la sede di Davines aumenteranno da 2 a 6 al giorno, offrendo ai dipendenti e alle dipendenti maggiori opportunità raggiungere la sede di lavoro in modo sostenibile e senza utilizzare l’auto, in linea con l’impegno ambientale dell’azienda. Anche la linea 23 beneficerà di un incremento delle vetture assegnate per migliorare la regolarità del servizio.



L’investimento complessivo di Tep per questi interventi è di 185.000 euro l’anno. Ulteriori risorse necessarie sono state recuperate grazie all’ottimizzazione della linea 8, che vedrà un lieve ritocco della frequenza, da 10 a 12 minuti.



Sharing gratuito per gli abbonati extraurbani

Per agevolare la mobilità per i passeggeri che arrivano da fuori città, Tep ha attivato una convenzione con TIER-Dott che permette ai possessori di abbonamenti extraurbano o interurbani – mensili e annuali – di richiedere voucher gratuiti per l’uso delle e-bike e dei monopattini del gestore di sharing. L’iniziativa è pensata per permettere a chi acquista l’abbonamento per viaggiare su tratte più lunghe di limitare i cambi d’autobus una volta che si arriva in centro. Il passeggero potrà scendere dal bus e completare il viaggio con una bici elettrica o in monopattino e rendere più agile l’arrivo a destinazione. I voucher riscattabili valgono 30 euro per gli abbonati mensili, mentre chi ha un titolo annuale può chiedere un buono del valore di 50 euro per ogni mese di validità dell’abbonamento. La stessa convenzione è già stata siglata anche con TPER, nuovo operatore di car sharing elettrico che attiverà il servizio a breve.

L’iniziativa è possibile grazie al bando della Regione Emilia-Romagna e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la promozione dei servizi di sharing.



Nuove iniziative per la sicurezza: presenza di steward alle fermate principali

Un altro intervento riguarderà la tutela e la vigilanza del territorio, un tema che è emerso con forza dalle recenti indagini che hanno rilevato i fattori che determinano il gradimento del servizio.

La percezione di sicurezza personale è un fattore determinante per la scelta delle persone di utilizzare o meno il trasporto pubblico. Si tratta di un elemento non strettamente correlato al numero di reati (aggressioni, turbative ecc.) effettivamente registrati, ma può comunque influenzare significativamente la propensione dei cittadini e delle cittadine a viaggiare in bus.

Per rispondere a questa esigenza, a partire dal 16 settembre saranno presenti degli assistenti alla sicurezza a bordo dei bus notturni e presso le principali fermate del servizio diurno e notturno. Questi operatori offriranno assistenza e di vigilanza, migliorando la percezione di sicurezza degli utenti.

Questa iniziativa è finalizzata a offrire un ambiente più sicuro e accogliente, incentivando l’uso del trasporto pubblico anche nelle fasce orarie e nei giorni percepiti come più critici.



Iniziativa per l’accessibilità: un servizio inclusivo per tutti

Tep è impegnata a garantire un servizio di trasporto pubblico più inclusivo e accessibile. A questo scopo, sarà avviato un progetto di censimento di tutte le fermate in area urbana per individuare quelle poche non adeguabili per l’accesso con carrozzina, a causa di limitazioni di spazio. L’intero parco bus urbano è già attrezzato con pedane manuali e postazioni dedicate ai passeggeri con disabilità.

L’obiettivo di questa iniziativa è di sfruttare le dotazioni ormai disponibili sul 100% della flotta bus urbana per estendere l’accessibilità a tutta la rete cittadina, superando l’attuale limitazione a 9 linee su 15. Le poche fermate che non potranno essere modificate saranno indicate in modo chiaro per garantire che ogni utente sia adeguatamente informato e possa pianificare il proprio viaggio in sicurezza.

Già dall’autunno, infine, nei periodici corsi di formazione per i conducenti saranno previste iniziative di sensibilizzazione e formazione specifica per migliorare l’accoglienza e l’assistenza ai passeggeri con disabilità.