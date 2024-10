Torna “Shopping d’Autunno”: negozi aperti in centro storico e in Oltretorrente domenica 13 ottobre

Anche quest’anno torna il tradizionale appuntamento con “Shopping d’Autunno”, promosso dal Gruppo Federmoda Parma aderente ad Ascom Confcommercio. L’iniziativa si svolgerà in concomitanza con alcuni degli eventi più attesi in città, come il Festival Verdi, il Mercante in Fiera e le Giornate FAI.

Per l’occasione, Federmoda invita tutti i negozi del centro storico e dell’Oltretorrente a rimanere aperti nella giornata di domenica. La parola d’ordine sarà come sempre portare vita e movimento in città, offrendo così una giornata di shopping e scoperta delle nuove collezioni stagionali.