Torrile a teatro: tutto esaurito per il debutto con lo spettacolo “Ombre”

Ripartenza con il tutto esaurito per la rassegna “Torrile a teatro”. Lo spettacolo di debutto – “Ombre” di Fabrizio Croci – ha fatto registrare il sold out in tutte e due le rappresentazioni in programma nella sala Peppino Impastato di San Polo di Torrile grazie all’organizzazione del Comune di Torrile in collaborazione con Stayonstage e Tra un atto e l’altro.

“Finalmente sono ripresi gli spettacoli teatrali a Torrile – commentano il sindaco di Torrile Alessandro Fadda e l’assessora alla Cultura Lucia Frasanni – con ingresso gratuito per tutti, una scelta fortemente voluta dalla nostra amministrazione comunale che intende promuovere la cultura in tutte le sue forme”.

Per il debutto si è giocato <in casa> dando spazio ad uno spettacolo curato dall’attore torrilese Fabrizio Croci con l’adattamento di alcuni racconti di Edgar Allan Poe per un viaggio nei torbidi meandri del genio gotico dello scrittore americano.

A Croci – affiancato da Lorenzo Guidetti e Gabriele Benedetti, con costruzioni grafiche dal vivo di Matteo Pigoli e Serena Falconieri per l’assistenza alla regia – il compito di accompagnare lo spettatore in un percorso in cui si cerca di dar voce ad autori di efferati omicidi tra lucida follia e l’oscuro labirinto della mente umana.

“L’intento dello spettacolo – sottolineano gli attori – non è quello di procurare spavento nello spettatore, ma di farlo quasi sorridere del sottile crine che divide la normalità dalla pazzia e di mettere la pulce nell’orecchio sul fatto che dietro la normalità del vicino di casa o del collega di lavoro ci possa essere uno spaventoso buco nero”.

Prossimo appuntamento teatrale a Torrile il 27 novembre alle 18.30 in sala Impastato con “Volevo le scarpe rosse”.