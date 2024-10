Transizione ESG, sfide e opportunità per le aziende del futuro. Focus di approfondimento all’hotel San Marco

ESG – tradotto dall’inglese Ambiente, sociale e governance – è ormai la riconosciuta abbreviazione su scala globale di un principio d’investimento che attribuisce ed evidenzia la priorità operativa alle questioni ambientali, sociali, di gestione e di indirizzo dell’impresa in quadro, più generale, di complessiva sostenibilità. Investire considerando ESG significa dunque farlo con modalità maggiormente responsabile e in maniera meno impattante sugli equilibri, talvolta fragili, di ciò che ci circonda nel mondo esterno.

Così, per fornire esaustivo ed aggiornato approfondimento su queste tematiche particolarmente attuali per il tessuto imprenditoriale, mercoledì 23 ottobre all’Hotel San Marco in località Pontetaro di Noceto (Parma) a partire dalle ore 18 – in concomitanza con la Settimana nazionale per l’energia e sostenibilità – si terrà l’incontro organizzato da Confartigianato Imprese Parma in partnership con Cassa Padana BCC

“Transizione ESG, sfide e opportunità per le aziende del futuro”. Il programma del focus vedrà le introduzioni del presidente di Confartigianato Parma Enrico Bricca e del direttore generale di Cassa Padana BCC Andrea Lusenti, seguite dalle relazioni di Paolo Neri (direttore Business Sostenibilità Warrant Hub) su “ Normativa e strategie ESG: il ruolo delle PMI nella transizione sostenibile ” e di Claudia Compagnoni (responsabile area istruttoria crediti Cassa Padana BCC) su “Finanziare la transizione: il lending sostenibile”.

Le conclusioni saranno affidate al Segretario di Confartigianato Imprese Parma Massimiliano Crapa dopo un dibattito con i partecipanti.