Trasporto irregolare di merce pericolosa: fermato un mezzo sull’A15 dalla Polizia, sanzioni per il conducente

La Polizia di Stato di Parma ha sanzionato un camionista di 50 anni, sorpreso a effettuare un trasporto di merci pericolose in modo del tutto irregolare e potenzialmente rischioso per la sicurezza stradale.

È accaduto nei giorni scorsi, quando una pattuglia della Stradale di Berceto, in servizio lungo l’autostrada A\15 Parma – La Spezia, ha notato nei pressi di Medesano un furgone che viaggiava con andatura molto lenta e con assetto ribassato. Ciò lasciava presupporre che il veicolo, appesantito dall’eccessivo carico, viaggiasse in sovraccarico rispetto al peso trasportabile consentito.

Una volta fermato, durante i controlli documentali i poliziotti hanno notato all’interno del vano di carico la presenza di fusti di metallo e materiale vario.

Dalle verifiche sulla merce trasportata (quasi 1200 kg) è emerso che si trattava di resine, collanti e materiale corrosivo vario utilizzato in edilizia classificato come merce pericolosa. Questa tipologia di merce non può essere trasportata insieme in quanto, in caso di dispersione anche minima, può provocare un’esplosione e inoltre i veicoli utilizzati per il trasporto devono essere dotati di estintori che, invece, non erano presenti sul mezzo controllato.

Il personale di polizia ha dunque imposto alla società proprietaria della merce di far giungere un altro mezzo ed estintori per completare il trasporto della merce, diretta in Toscana, in sicurezza.

A causa delle irregolarità accertate, a carico del conducente del veicolo sono state contestate violazioni amministrative per circa 500 euro, ritirata la patente di guida per la successiva sospensione e ritirata la carta di circolazione del veicolo.