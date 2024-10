Traversetolo: 2 patenti ritirate per positività all’alcoltest e segnalati 5 assuntori di stupefacenti

Due patenti ritirate per guida in stato di ebrezza alcolica, 5 giovani segnalati alla Prefettura di Parma quali assuntori di stupefacenti.

*******

Come avviene ormai periodicamente, i Carabinieri della Compagnia di Parma, nei giorni, scorsi, hanno rinforzato i presidi sul territorio col duplice obiettivo di prevenire i cosiddetti reati predatori e aumentare il livello di “sicurezza percepita” da parte di tutti i cittadini.

In quest’ottica i Carabinieri di Traversetolo, con il supporto di personale della Polizia Loocale Unione Pedemontana, hanno predisposto in punti nodali del territorio del comune di Traversetolo diversi posti di controllo, passando al setaccio per ore, ogni macchina in ingresso e in uscita. In un’area nella quale, in linea di massima, la circolazione stradale è tutto sommato ordinata, le contravvenzioni al codice della strada sono state contenute: cinture non indossate, guida con telefono, velocità non commisurata.

Più grave la situazione per un 50enne italiano, residente in provincia che, alla guida della sua auto, sottoposto a controllo con etilometro in dotazione alla Polizia Municipale, risultava avere un tasso alcolemico pari a 0,8. Come previsto dal codice della strada è stato sanzionato amministrativamente e contestualmente gli è stata ritirata la patente di guida.

Un 46enne italiano, residente in provincia è stato sanzionato amministrativamente in quanto alla guida di un furgone, sottoposto a controllo con l’etilometro è risultato positivo con un tasso alcolemico di 0,80L/g. Come previsto dal codice della strada, l’uomo è stato sanzionato in via amministrativa e patente ritirata.

Cinque i soggetti trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti, segnalati alla Prefettura come consumatori di hashish e marjuana. Si tratta di un 18enne straniero, trovato in possesso di una sigaretta contenente modica quantità di hashish, un 33enne italiano trovato in possesso di modifica quantità di marjuana, un 35enne un 30enne straniero e due 25enni italiani, tutti residenti in provincia trovati in possesso di modica quantità di hashish e marjuana. Nel corso dell’intero servizio sono state controllate e identificate 88 persone e 33 autovetture.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma