Traversetolo: fine dei lavori di messa in sicurezza dei ponti su strade del Pradone e Stombellini

Il Comune di Traversetolo ha terminato, con grande celerità, i primi interventi realizzati con i finanziamenti arrivati per coprire i danni subìti dal territorio a seguito degli eventi calamitosi del 24 e 25 giugno scorsi.

Il primo stralcio di finanziamento, lo ricordiamo, è stato di 537 mila euro erogati dalla Regione Emilia-Romagna per conto del governo, a seguito del riconoscimento dello stato di calamità naturale. Un altro milione di euro è stato richiesto dal Comune, considerato che i danni registrati nel capoluogo e nelle frazioni sono stati quantificati in circa 2 milioni di euro.

I primi due lavori hanno riguardato il ponte sulla strada comunale del Pradone e quello sulla strada comunale degli Stombellini. Per entrambe le strutture si è trattato di lavori di ripristino e messa in sicurezza.

Per quanto riguarda il nuovo ponte in località Stombellini è stata creata una difesa spondale a sinistra con massi ciclopici a ulteriore protezione del ponte, visto che le piene di giugno avevano creato una pericolosa erosione e danneggiato parte della scogliera esistente.

Per il ponte su strada comunale del Pradone (località Vignale) i lavori lungo l’asta del torrente Termina sono consistiti nella creazione e nel ripristino delle difese spondali con la posa di massi ciclopici, nella movimentazione in alveo prima del ponte e nell’asportazione del materiale legnoso ancora presente all’interno del torrente.

Infatti, subito dopo gli eventi meteorologici di giugno, per ripristinare la viabilità in strada della Casellina era stato attivato un intervento con l’istituto della somma urgenza e, in seguito, sempre in via di somma urgenza, la Protezione civile regionale aveva provveduto alla movimentazione del materiale in alveo e all’asportazione del materiale legnoso.

Azioni che però non erano state sufficienti a esaurire tutte le necessità del territorio interessato dall’asta del torrente Termina. I lavori effettuati consentiranno di riaprire, a inizio settimana, la viabilità su strada del Pradone, che si era dovuta chiudere per motivi precauzionali.

Le opere sono state affidate alla ditta Cavalli Giancarlo srl. Il costo dell’intervento sul ponte del Pradone è di 25.620 euro, per quello su strada Stombellini di 14.640 euro.