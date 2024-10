Tre appuntamenti con AVS: si parte a Fontevivo con “Difendere il suolo dall’attacco della logistica”

Tre appuntamenti con Alleanza Verdi Sinistra: si parte martedì 29 ottobre alle 20.30 a Fontevivo (sala Maria Luigia in via Roma) con i candidati Enrico Ottolini e Federico Cencig che incontrano il Comitato Fontevivo per l’ambiente per l’iniziativa “Difendere il suolo dall’attacco della logistica” in cui si discuterà della recente richiesta di ampliamento del Cepim.

AVS ricorda che il comune di Fontevivo è già il più cementificato del parmense. L’incontro è aperto a tutti.

Mercoledì 30 ottobre sarà presente nella bassa parmense il portavoce nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli.

Alle 9, assieme al candidato Enrico Ottolini farà un sopralluogo al casello chiuso della TiBre, a oltre due anni dal termine lavori, per sottolineare lo spreco di risorse e il consumo di territorio.

A seguire tappa alla Riserva naturale di Torrile e Trecasali gestita da Lipu, che ha svolto una importante funzione regolatrice di espansione delle acque nella recentissima alluvione, salvaguardando le località circostanti.

Infine un passaggio a Torricella di Sissa per conoscere lo stato di avanzamento dei progetti Pnrr di rinaturalizzazione del Po.

Mercoledì 30 ottobre alle 18.30 al circolo Giovane Italia, in piazzale Santa Croce, aperitivo elettorale con la presentazione ai cittadini dei punti salienti del programma e dei candidati di Alleanza Verdi Sinistra: Enrico Ottolini (capolista), Sara Conversi, Federico Cencig, Francesca Franceschi, Alberto Barbaliscia.

Ricordiamo che Alleanza Verdi Sinistra (AVS) è una lista unitaria di varie anime e sensibilità che in Emilia-Romagna riunisce Europa Verde, Sinistra Italiana, Possibile, Coalizioni civiche e il movimento Insieme a Sinistra.

AVS sostiene il candidato presidente Michele De Pascale nell’ambito della coalizione del centrosinistra.