Tre arresti a Parma per furto di superalcolici

La Polizia di Stato – Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nella giornata di ieri, 14.12.2024, alle ore 15.30 circa, interveniva presso un supermercato di questa via Emilia Est, ove un addetto alla vigilanza aveva sorpreso tre soggetti nell’atto di rubare superalcolici.

Sul posto, la volante identificava il richiedente l’intervento ed i tre presunti ladri.

Dalle testimonianze e dalla visione delle immagini di videosorveglianza, gli operatori appuravano che i tre soggetti, coordinati tra loro, dopo aver prelevato quattro scatole di panettone, privavano del contenuto tre di queste, per poi riempirle surrettiziamente di superalcolici; arrivati alla cassa, consegnavano al cassiere la confezione integra, comunicandogli che all’interno del carrello ve ne erano altre tre; il cassiere, in buona fede, “batteva” i quattro panettoni, senza sapere che quelli riposti nel carrello contenessero superalcolici per un valore di circa 450 euro.

L’intera azione delittuosa veniva tuttavia costantemente monitorata dall’addetto alla vigilanza che prontamente richiedeva l’intervento al 113.

Acquisita la querela, i tre soggetti venivano tratti in arresto per tentato furto aggravato in concorso. Uno di questi – trovato in possesso di aggetti atti allo scasso – veniva altresì denunciato a piede libero per porto d’armi ed oggetti atti ad offendere.