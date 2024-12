Trenitalia, al via l’offerta invernale: le novità in Emilia-Romagna, gli animali domestici viaggeranno gratis fino all’8 gennaio

Cento collegamenti giornalieri Alta Velocità tra Milano e Roma e 50mila posti disponibili ogni giorno, di cui oltre 35mila tra Milano e Napoli; prolungamento dei collegamenti Intercity verso Bardonecchia, Lecce, Bari, Milano e Bolzano e nuove soluzioni digitali per chi viaggia con Regionale.

Sono alcune delle novità introdotte nella nuova offerta invernale di Trenitalia (Gruppo FS) e Trenitalia Tper, partita all’insegna del turismo sostenibile e dell’intermodalità. Anche quest’anno servizi e novità a misura di passeggero contraddistinguono le azioni messe in campo per soddisfare al meglio le esigenze di chi si sposta in treno e in bus per lavoro, studio, svago o semplicemente per raggiungere le mete più leisure in occasione delle festività natalizie. Sostenibilità, intermodalità e innovazione sono infatti alla base della nuova offerta per Frecce, Intercity e Regionale, che nel 2024 hanno registrato circa mezzo miliardo di passeggeri.

DAL BUSINESS AL LEISURE, L’ALTA VELOCITÀ DI TRENITALIA

Con l’offerta invernale 2024 il Frecciarossa di Trenitalia raggiunge una frequenza record: 100 collegamenti giornalieri tra Milano e Roma, di cui 9 con tempi di percorrenza inferiori alle 3 ore, e 50mila posti disponibili ogni giorno, di cui oltre 35mila tra Milano e Napoli.

Inoltre, grazie al Frecciarossa 1000 in doppia composizione aumentano i posti offerti nei giorni e nelle fasce orarie a maggiore richiesta.

L’introduzione di nuovi collegamenti diretti, come quelli per Gorizia da Napoli, Roma, Firenze e Bologna, arricchisce ulteriormente l’offerta, ampliando sempre di più il numero di destinazioni servite dall’Alta Velocità.

Otto i collegamenti giornalieri diretti fra Milano e Reggio Calabria. A questi si aggiungono due ulteriori collegamenti notturni nelle giornate a più alta mobilità con fermate a Reggio Emilia AV e Bologna. Due le corse fra Venezia e Reggio Calabria.

Oltre 30 i Frecciarossa giornalieri fra Milano/Venezia/Torino/Bologna e la costa Adriatica, cui si aggiungono due collegamenti notturni tra Milano e Lecce nelle giornate a più alta mobilità, con fermate a Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna.

In occasione dei principali ponti e delle festività circoleranno poi due ulteriori Frecciarossa fra Milano e Pescara con fermate a Reggio Emilia AV e Bologna. Confermata la coppia Frecciargento Ravenna – Roma.

REGIONALE DI TRENITALIA TPER SEMPRE PIÙ CENTRALE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Grazie a una flotta rinnovata e all’introduzione di nuovi servizi i regionali di Trenitalia Tper si riconfermano centrali per la mobilità sostenibile in Emilia-Romagna con estensioni nelle regioni limitrofe. Il nuovo orario invernale conferma i potenziamenti di offerta realizzati fino ad oggi e intensifica ulteriormente i servizi in particolare in ambito urbano e metropolitano, con l’obiettivo di spostare ulteriori quote di traffico dall’auto al treno, riducendo traffico e inquinamento.

SFM5 – Trentuno nuove corse fra Modena e Bologna segnano l’avvio del nuovo SFM5, il servizio frutto di un Protocollo d’intesa siglato da Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana e Comune di Bologna, che Trenitalia Tper garantirà nei giorni feriali a partire da oggi.

La nuova offerta, integrata con quella già consolidata di treni regionali fra Bologna e Parma/Piacenza/Milano, consente di offrire un servizio cadenzato che si traduce in tre treni all’ora fra Bologna e Modena e altrettanti in direzione opposta. Le fermate intermedie delle nuove corse determinano un potenziamento del servizio anche per le località di Anzola e Samoggia – da due a quattro treni all’ora – e per Castelfranco Emilia – da quattro a sei treni all’ora complessivi nelle due direzioni.

Due treni veloci in più fra Ravenna e Bologna – Al via da oggi la nuova coppia di treni veloci che dal lunedì al venerdì collegherà Ravenna a Bologna passando da Faenza. La partenza da Ravenna alle 7.06 (arrivo a Bologna alle 8.05) porta da due a tre i collegamenti diretti fra le due città nella fascia pendolare del mattino. La nuova corsa veloce in partenza da Bologna alle 5.50 (arrivo a Ravenna alle 6.50), con fermate a Imola e Faenza, anticipa invece la disponibilità di collegamenti senza cambio che con l’orario precedente erano previsti a partire dalle 6.50.

Le conferme – Confermata con circolazione estesa anche al periodo invernale la coppia estiva di treni Ancona – Bologna e ritorno del fine settimana. Partenza da Ancona il sabato alle 8.15 e da Bologna la domenica alle 13.50. In Emilia-Romagna i treni fermano a Castelbolognese, Faenza, Forlì Cesena, Rimini, Riccione, Misano e Cattolica.

Confermate anche le due nuove corse fra Bologna Centrale e San Benedetto Val di Sambro, introdotte a settembre e in circolazione dal lunedì al venerdì, in partenza alle 14.35 da Bologna e alle 16.40 da San Benedetto VS.

IN VIAGGIO CON GLI AMICI ANIMALI

Fino all’8 gennaio cani, gatti e altri animali domestici, sia di piccole che di grandi dimensioni, potranno salire a bordo delle Frecce e degli Intercity gratuitamente.

VACANZE IN MONTAGNA E MERCATINI DI NATALE

Anche quest’anno sono rafforzati i collegamenti con le località ad alta quota. Dal venerdì alla domenica è possibile viaggiare con Frecciarossa per Oulx e Bardonecchia da Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Milano e Torino.

I FrecciaLink completano l’offerta, permettendo di raggiungere, durante le festività natalizie e nei fine settimana fino a fine marzo, alcune delle località montane più amate: Aosta, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Gardena, Val di Fassa e Val di Fiemme.

Da Milano, Venezia, Bologna e Genova, a bordo degli Eurocity, collegamenti effettuati in cooperazione tra Trenitalia e le Ferrovie Federali Svizzere (SBB) si può raggiungere la Svizzera e i caratteristici mercatini di Natale di Zurigo, Berna, Basilea, Montreux, Losanna e Ginevra.

Infine, grazie alla collaborazione con il Comprensorio sciistico Via Lattea, chi raggiunge Oulx con Frecciarossa, Intercity e Regionale potrà ottenere degli sconti sullo skipass giornaliero, settimanale e del weekend.



IL COMFORT DEGLI INTERCITY. EUROCITY ED EURONIGHT PER VIAGGI OLTRE CONFINE

Tra le principali novità: il prolungamento dei collegamenti verso Bardonecchia, Lecce, Bari, Milano e Bolzano, che garantisce una copertura più ampia delle tratte nazionali, sia nei giorni feriali che nei weekend. Ogni collegamento è stato pensato per migliorare il comfort e la sostenibilità del viaggio, grazie anche all’impiego di materiali ibridi e una maggiore attenzione alle fermate più gettonate. L’obiettivo è rendere il servizio Intercity una scelta sempre più competitiva per chi viaggia tra le grandi città e le località di medie dimensioni, valorizzando sia il turismo che gli spostamenti quotidiani.

Sul fronte europeo, il servizio Euronight, in cooperazione tra Trenitalia e le ferrovie austriache Oebb, effettuato con il nuovo treno Nightjet tra Roma e Vienna, con fermata a Bologna Centrale, amplia l’offerta transfrontaliera, rafforzando l’impegno verso un turismo sostenibile e interconnesso.

L’OFFERTA DI FS TRENI TURISTICI ITALIANI

Fermerà anche a Parma, Modena e Bologna il Sicilia Express, il treno charter notturno di FS Treni Turistici Italiani nato dalla collaborazione con la Regione Siciliana, che raggiungerà Palermo e Siracusa e ripartirà il 5 gennaio dalla Sicilia versi Nord. Un viaggio esperienziale che celebra la cultura enogastronomica siciliana anche grazie alla presenza di prodotti tipici con servizio di carrozza ristorante.

PROMOZIONI E OFFERTE

FrecciaDaYS – sconti fino al 60% per viaggiare il martedì, mercoledì, giovedì e sabato

FrecciaFRIENDS – gruppi da 3 a 5 persone possono viaggiare con sconti fino al 50% su Frecciarossa e Frecciargento.

Insieme, riservata ai gruppi composti da 3 a 5 persone, che consente di acquistare biglietti per viaggi in Intercity con sconti variabili fino al 60%.

Italia in Tour – Viaggiare liberamente per 3 o 5 giorni sui treni di Regionale e Trenitalia Tper a prezzi particolarmente convenienti. È la promo Italia in Tour che si arricchisce della possibilità di cambiare la data della partenza fino al giorno prima e di accumulare punti e convertirli in cashback.

Corno Express – è lo speciale pacchetto modulabile realizzato insieme a Territorio Turistico Bologna-Modena e Corno alle Scale srl che racchiude trasporto e servizi a prezzi agevolati per una vacanza nel famoso comprensorio sciistico. Si parte tutti i giorni con i regionali di Trenitalia Tper da Bologna per raggiungere la stazione ferroviaria di Porretta Terme, da dove il viaggio prosegue in bus fino al Corno alle Scale. Nel pacchetto è possibile includere lo skipass, il noleggio dell’attrezzatura, lezioni di sci o snowboard e convenzioni per pranzare nelle baite direttamente sulle piste da sci.