Tunisino tenta di rapinare un connazionale nella notte di Capodanno: arrestato dalla Polizia

Nella notte di Capodanno la Polizia di Stato di Parma ha arrestato un cittadino straniero, gravato da numerosi precedenti, poiché gravemente indiziato del reato di tentata rapina ai danni di un proprio connazionale.

Capillari i servizi predisposti per assicurare sicurezza in occasione dei festeggiamenti di capodanno, che hanno visto impegnate le forze dell’ordine anche al concerto in piazza Garibaldi, al quale hanno assistito circa 4000 persone.

Le Volanti della Questura sono intervenute in via D’Azeglio grazie a una segnalazione al 113, di una lite in strada all’altezza dei portici dell’Ospedale Vecchio.

Giunti sul posto, i poliziotti della volante hanno notavano una persona visibilmente alterata che da prima tentava di aprire la portiera dell’abitacolo della volante e successivamente aggrediva una persona, alla quale aveva tentato poco prima di sottrarre un telefono cellulare.

I poliziotti intervenuti sono riusciti a fatica a liberare la persona aggredita.

L’autore del reato, un cittadino tunisino risultato regolare sul territorio nazionale, dopo le formalità di rito, è stato arresto per tentata rapina e condotto al proprio domicilio in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per domani.

Il cittadino tunisino è stato inoltre denunciato per l’aggressione agli operatori e sanzionato per ubriachezza.