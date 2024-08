Tutti matti in Emilia a Ragazzola: spettacolo per bicicletta acrobatica della compagnia Alta Gama

Farà tappa a Ragazzola, presso l’area verde della chiesa, la rassegna internazionale di circo contemporaneo Tutti Matti in Emilia 2024, realizzata da Teatro Necessario. Martedì 20 agosto alle ore 21.00 la compagnia ispano-argentino-francese Alta Gama presenterà “Mentir lo mínimo”, spettacolo per bicicletta acrobatica che porterà il pubblico al centro della scena per cercare insieme il limite tra verità e finzione.

Il racconto si basa sul principio della riduzione dello spazio e di ciò che non è necessario, accompagnandoci in un viaggio speciale, quello di tre corpi, una donna, un uomo e una bicicletta, che sul palco sapranno generare nuove forme, ritmi, colori e dinamiche circensi. Per informazioni su programma, accessi e biglietti consultare il sito tuttimattipercolorno.it