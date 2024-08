Tutti matti in Emilia: la IX edizione dal 15 agosto al 4 settembre

Come ogni anno in agosto il circo contemporaneo torna a Parma e in alcuni Comuni della Provincia grazie alla rassegna internazionale Tutti Matti in Emilia, giunta alla sua IX edizione: tra il 15 agosto e il 4 settembre il pubblico di tutte le età potrà scoprire 3 spettacoli di altrettante compagnie provenienti da Svizzera, Francia e Spagna, che porteranno in pista diverse tecniche circensi, dall’acrobatica a corpo libero, la rue cyr, la bicicletta acrobatica, la manipolazione di oggetti e la giocoleria, il canto, la musica dal vivo.

Dopo l’anteprima a Felino in luglio, la carovana di Tutti Matti in Emilia riparte dunque da Parma giovedì 15 agosto, alle 21, nel Parco della Cittadella, grazie al sostegno e al contributo del Comune di Parma, nell’ambito di Parma Estate 2024, e prosegue venerdì 16 e sabato 17 agosto, sempre alle 21, nel Parco Nevicati di Collecchio, grazie al sostegno del Comune di Collecchio.

In queste tre magiche serate scenderá in pista la compagnia italo-svizzera Circocentrique con Respire (dai 5 anni, 55 minuti), uno spettacolo roteante, un inno alla gioia di vivere, ipnotico e capace di creare un universo intimo e misterioso, in perenne vorticare. In questa creazione le tecniche di roue cyr, sfera di equilibrio, giocoleria e portes acrobatico si fondono in una delicata sinergia di corpi che respirano insieme sulle note di un pianoforte a coda.



Uno spettacolo per bicicletta acrobatica, che porta il pubblico al centro della scena, per cercare insieme il limite tra verità e finzione, è quello che la compagnia francese (ma di origine spagnola e argentina) Alta Gama presenterà domenica 18 agosto, alle 19, alla Rocca Sanvitale di Sala Baganza, grazie al sostegno e alla collaborazione del Comune di Sala Baganza e martedì 20 agosto, alle 21, nell’Area verde della Chiesa di Ragazzola, grazie al sostegno e al contributo del Teatro di Ragazzola.

Mentir lo mínimo (dai 5 anni, 50 minuti) si basa sul principio della riduzione dello spazio e il conseguente sbarazzarsi di tutto ciò che non è necessario. Con la sua apparente semplicità, poesia e umorismo, lo spettacolo interroga il pubblico sulla natura della verità e lo avvicina alla complessità dell’accettazione di se stessi.



A Montechiarugolo, in piazza Mazzini, ai piedi del Castello, martedì 3 e mercoledì 4 settembre, alle ore 21.00, grazie al sostegno del Comune di Montechiarugolo, la compagnia spagnola D’es Tro presenterà POI, spettacolo che fonde le radici della cultura mediterranea e del gioco popolare della trottola con il linguaggio del circo contemporaneo, della giocoleria, del clown e della manipolazione di oggetti, per raccontare la storia di un uomo intrappolato dall’effetto delle sue incredibili trottole, piccole, grandi, gigantesche. Una creazione sorprendente e originale che farà girare la testa!



L’estate di spettacoli avrà il suo culmine nella sei giorni di Tutti Matti per Colorno, festival che ogni anno invade pacificamente la cittadina ducale trasformandola nella Capitale del circo contemporaneo (2 weekend: 30, 31 agosto, 1 settembre e 6,7,8 settembre, con un’anteprima il 29 agosto).



La rassegna Tutti Matti in Emilia è realizzata da Teatro Necessario Circo – Centro Nazionale di Produzione di Circo Contemporaneo, in collaborazione con Ass. Tutti Matti per Colorno, con il contributo e sostegno dei Comuni di Parma, Collecchio, Sala Baganza, Montechiarugolo e del Teatro di Ragazzola; e di Regione Emilia-Romagna, Ministero della Cultura, Fondazione Cariparma e Fondazione Nuovi Mecenati.

BIGLIETTERIA

I biglietti per gli spettacoli di Tutti Matti in Emilia (10 € l’intero e 5 € il ridotto, fino ai 12 anni) sono in vendita online sul sito e in biglietteria sul posto a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni rappresentazione.

Informazioni su programma e acquisto biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.