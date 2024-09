“Tutti matti per Colorno”: 25.000 le presenze in soli cinque giorni di festival

25.000 mila presenze stimate in 5 giorni di Festival per 46 compagnie e 199 spettacoli, oltre ad eventi, installazioni, laboratori, giochi interattivi, portati in scena da circa 150 artiste e artisti di tutto il mondo: tantissime le persone che dal 30 agosto al 9 settembre hanno preso parte, in un clima diffuso di festa, gioia e stupore, ai due week-end di programmazione della XVII edizione di Tutti Matti per Colorno 2024, festival internazionale di circo contemporaneo, teatro e musica.

Felici gli organizzatori, l’associazione Tutti Matti per Colorno e l’associazione Teatro Necessario – centro di produzione di circo contemporaneo, e felici gli amministratori – Comune di Colorno e Provincia di Parma, perché il Festival riconferma il suo ruolo cruciale nella vita culturale del territorio e nel panorama dello spettacolo nazionale.

Artisti, spettatori, operatori del settore, associazioni ed esercenti locali hanno contribuito all’ottimo risultato in cui l’arte, anche andando oltre i propri limiti, ha saputo aggregare diverse comunità, riuscendo a valorizzare uno dei più preziosi beni architettonici locali, la Reggia e il suo giardino, oltre al centro storico di Colorno (a cui quest’anno si sono aggiunti Cral Farnese e Piscina Casanova).

Alle artiste e artisti in scena si sono affiancati 25 artigiani con le proprie creazioni, i formatori di Circolarmente (per 10 laboratori in 4 giorni), gli addetti di Orso Ludo per 5 giorni di giochi furbi, oltre a 8 food truck che hanno servito per tutto il Festival il loro cibo di qualità.

“In questi due fine settimana – tiene a sottolineare soddisfatto il sindaco di Colorno Christian Stocchi – si è confermata la grande capacità attrattiva, oltre naturalmente all’alta qualità artistica, di Tutti Matti per Colorno. Anche quest’anno si è respirata, così, per le vie e in vari luoghi simbolo di Colorno, la consueta atmosfera di festa e di coinvolgimento collettivo e, nonostante la pioggia dell’ultima giornata, tantissimi visitatori sono accorsi nei giorni scorsi, apprezzando i numerosi spettacoli proposti. Un grazie agli organizzatori, agli artisti, alle istituzioni, agli sponsor, ai volontari: lo sforzo corale nell’elaborare e sostenere questa proposta è uno dei presupposti fondamentali per il successo e la crescita costante nel tempo della manifestazione”.

«Il Festival – afferma la direzione artistica del Festival Teatro Necessario – è cresciuto ulteriormente e anche quest’anno abbiamo presentato spettacoli in prima nazionale e ospitato due progetti internazionali che hanno dato nuove prospettive e ampliato gli orizzonti della manifestazione. Un’edizione con numeri da record, che ha ospitato una comunità composta dai 150 artisti e un pubblico entusiasta che nel primo weekend ha raggiunto più di 10.000 persone, e nei due giorni del secondo circa 15.000. Anche se penalizzati dal maltempo nella giornata conclusiva, che ha obbligato a rivedere la programmazione prevista, il pubblico ha partecipato ugualmente sfidando la pioggia. Per citare un dato significativo e dare un’idea concreta del volume del Festival, nel secondo sabato sono stati serviti più di 500 pasti a staff e artisti. Questo numero, in modo semplice e diretto, dimostra la complessità dell’organizzazione e l’impegno che la manifestazione ad oggi implica. È stata un successo anche la rassegna Tutti Matti in Emilia 2024, che si è svolta tra luglio e settembre toccando i comuni di Felino, Parma, Collecchio, Sala Baganza, Ragazzola e Montechiarugolo, e che ha portato anche in queste piazze artisti internazionali e molto pubblico ad applaudirli».

Una grande soddisfazione che la direzione artistica e organizzativa condivide con le istituzioni e gli sponsor e con tutta la comunità del Festival, che quest’anno ha visto coinvolti quasi cento volontarie e volontari tra i 16 e i 70 anni provenienti da tutta Italia (ma con una larga compagine di giovanissimi del territorio), impegnati a rendere Tutti Matti per Colorno una manifestazione efficace, da un punto di vista organizzativo e di sviluppo territoriale.