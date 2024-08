Ubriaca rovescia cassonetti in Borgo della Posta e danneggia auto della polizia: 48enne denunciata

La scorsa notte, le volanti sono intervenute in Borgo della Posta, su disposizione della Sala Operativa, in seguito alla segnalazione della presenza di una donna che, in evidente stato di ebbrezza, tenendo un atteggiamento molesto, dopo aver rovesciato diversi cassonetti lungo la pubblica via, aveva danneggiamento un’autovettura della Polizia di Stato in sosta, sferrandole calci e pugni. Successivamente, dopo aver afferrato un paletto, aveva iniziato a colpire anche il portone e il citofono della Questura.

La volante, giunta immediatamente sul posto, identificava la donna, tra l’altro già nota agli uffici di polizia, per una cittadina cubana 48enne, con diversi precedenti di polizia.

La donna, in evidente stato di alterazione psicofisica, durante il controllo teneva un atteggiamento scarsamente collaborativo, minacciando e cercando in più di un’occasione di spintonare gli operatori allo scopo di guadagnarsi la fuga.

Alla luce di quanto accaduto, ultimate le attività di rito, i poliziotti hanno denunciato la donna per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato e getto pericoloso di cose, sanzionandola altresì per ubriachezza molesta.

Questura di Parma